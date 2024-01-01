Livedrive 是一款屢獲殊榮的雲端儲存和線上備份解決方案，適用於企業、消費者和經銷商。該公司由 Andrew Michael 於 2008 年創立，現已發展成為全球領先的雲端儲存企業之一。該組織為全球超過 50 萬名付費客戶提供雲端儲存服務，並贏得了科技媒體頒發的一系列獎項，包括 Computer Active 最佳線上備份 Buy It 獎和 Web 用戶金獎。 Livedrive 提供真正無限的線上備份和雲端儲存。該服務為您的家庭或辦公室電腦添加了一個新驅動器，使您可以安全地在線上儲存資料並從任何地方存取您的文件。我們功能豐富的入口網站可讓您隨時隨地存取文件，編輯 Office 文件和照片，或直接從瀏覽器播放音樂和影片。 Livedrive 還提供免費的 iPhone、Android 和 iOS 應用程序，讓您隨時隨地存取檔案。 Livedrive 可供消費者、企業用戶和經銷商使用。

目錄 : Productivity 線上備份軟體

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