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Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins) 來自 Wolters Kluwer Health - LWW，是專業健康資訊和資源的頂級出版商，為醫療保健專業人員、醫學生和機構提供服務。 LWW 在醫療保健領域享有長期的品質和權威聲譽，提供廣泛的產品和服務，旨在支持教育、研究和臨床實踐。 LWW 是值得信賴的醫療和保健資訊來源，以其對品質、準確性和創新的承諾而聞名。其廣泛的產品和服務對於醫療保健專業人員、教育工作者和在各自領域追求卓越的學生來說是不可或缺的。

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