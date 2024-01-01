使用 WebCatalog Desktop 上「Lippincott」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins) 來自 Wolters Kluwer Health - LWW，是專業健康資訊和資源的頂級出版商，為醫療保健專業人員、醫學生和機構提供服務。 LWW 在醫療保健領域享有長期的品質和權威聲譽，提供廣泛的產品和服務，旨在支持教育、研究和臨床實踐。 LWW 是值得信賴的醫療和保健資訊來源，以其對品質、準確性和創新的承諾而聞名。其廣泛的產品和服務對於醫療保健專業人員、教育工作者和在各自領域追求卓越的學生來說是不可或缺的。

網站： lww.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lippincott 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。