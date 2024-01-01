替代項 - Linnworks
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Helium 10
helium10.com
從產品和關鍵字研究到清單優化、分析等。無論您處於銷售旅程的哪個階段，我們的工具和培訓都能滿足您的需求。
Jungle Scout
junglescout.com
您在亞馬遜上銷售的一體化平台。
Keepa
keepa.com
亞馬遜價格歷史圖表、價格下跌警報、價格觀察、每日下跌和瀏覽器擴展。
Sellerboard
sellerboard.com
為亞馬遜賣家提供準確的利潤分析。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Creatio
creatio.com
Creatio（以前稱為 bpm'online）是一種用於流程管理和 CRM（客戶關係管理）的軟體即服務 (SaaS) 低程式碼解決方案。截至 2020 年，Creatio 解決方案堆疊由 Studio Creatio（低程式碼平台）、Sales Creatio（銷售人員自動化軟體）、Marketing Creatio（行銷自動化工具）和 Service Creatio（服務台軟體）組成。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
ShipBob
shipbob.com
線上商店的電子商務履行。 ShipBob 讓企業能夠提供 2 天出貨並管理庫存、訂單和出貨。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
eDesk
edesk.com
eDesk 的電子商務客戶服務軟體將所有客戶互動和訂單資料合併到易於管理的客戶支援團隊的票據中。今天就開始吧。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp：亞馬遜針對 PPC、關鍵字和利潤的多合一賣家工具 SellerApp 旨在為賣家提供資料、智慧自動化和營運。
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |試用結束前隨時取消 重新發現您的 SellerCentral 數據 ... 主頁 閱讀更多 ”
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能夠加速銷售、擴大營運規模並滿足快速、實惠的交付的購買後期望。開始吧。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 強大的多通路電子商務軟體開始在 Amazon 和 eBay 上銷售更多產品。在一個地方同步庫存、處理訂單、將產品添加到多個市場！開始免費 30 天。開始銷售您自己的物品或代發貨。
Zetpy
zetpy.com
一個控制面板即可同步所有資訊。 與 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等頂級電子商務市場以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等購物車同步產品、庫存、客戶和訂單。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亞馬遜、沃爾瑪、Shopify 和 eBay 上銷售的電子商務業務的必備 SAAS 工具。該軟體可實現電子商務會計自動化，確保商業帳簿始終清晰準確，推動最佳業務決策。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信賴的 B2C 和 B2B 電子商務、訂單管理、個人化和銷售點統一商務解決方案。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界領先的發布商優先的視訊技術平台，使發布商能夠擁有自己的視訊策略以實現最大收益。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。電子商務整合可協助您查看、自動化和管理您的營運、履行、訂單、庫存等。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Teikametrics
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