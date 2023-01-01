替代項 - Lingpad
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
memoQ
memoq.com
memoQ 是一款專有的電腦輔助翻譯軟體套件，可在 Microsoft Windows 作業系統上運作。它由匈牙利軟體公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 開發。 (memoQ Translation Technologies)，前身為Kilgray，是一家成立於2004 年的翻譯管理軟體提供商，並在2012 年和2013 年被評為翻譯技術領域發展最快的公司之一。memoQ 提供翻譯記憶庫、術語、機器翻譯整合和參考資訊桌面、客戶端/伺服器和 Web 應用程式環境中的管理。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免費開源的線上 CAT 工具。它對翻譯公司、譯員和企業用戶免費。
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多個區域本地化和部署材料非常複雜。您需要一個簡單、可擴展且強大的翻譯解決方案。 XTM 翻譯管理系統 (TMS) 將協助您更快、更有經濟效率地交付在地化為多種語言的內容。
Smartcat
smartcat.com
一體化平台將企業和翻譯人員連接到簡化的內容交付循環中
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 的在地化管理平台是為您的團隊提供的技術解決方案。使用我們的雲端軟體翻譯和更新您的多語言產品的內容。
Transifex
transifex.com
與 Transifex 整合以管理多語言網站和應用程式內容的創建。訂購翻譯、查看翻譯進度以及 TM 等工具。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
Lokalise
lokalise.com
為成長而建構的本地化平台。 透過以他們的語言提供本地體驗，吸引全新的應用程式用戶、線上購物者、網路瀏覽器和遊戲玩家，無論他們身在何處。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 提供超過 30 種語言的多語言翻譯服務，以增強您的客戶服務體驗。了解更多關於我們的語言操作解決方案！
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Weglot
weglot.com
翻譯您的網站並覆蓋更廣泛的受眾的最快、最簡單的方法！
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企業的基於 Web 的翻譯管理系統 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先進的多語言翻譯應用程序，可讓您轉錄、翻譯和配音任何文字或音訊。透過這款最強大的語言和語音工具包，您可以透過翻譯或轉錄 108 種語言、322 種逼真的聲音以及完美的自動化文字和音訊來獲得更多自然流量。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一種網站翻譯解決方案，提供多種方式來在地化網站，而 IT 或開發人員的參與最少。 Easyling 在原始佈局中提供字數統計、內容提取、即時預覽和即時視覺翻譯回饋。支援術語表的機器翻譯和整合的翻譯記憶庫可以提高自動翻譯品質。 MT/TM 整合和即時變更偵測可透過基於 JavaScript 的在地化頁面或翻譯代理交付實現持續翻譯交付工作流程。外部CAT/TMS也可以連接到該平台。 Easyling 全程提供技術支援。 Easyling 解決方案專家會為您設定網站翻譯項目，並引導您完成發布之前的整個流程，並根據您的業務和技術需求配置平台，這些費用已包含在計畫費用中。 Easyl...
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先進的西班牙語人工智慧寫作工具。西班牙語使用者超過 5.8 億，但只有一種人工智慧寫作工具可以幫助西班牙語國家的企業更好地寫作和溝通，這就是為什麼 Correcto 是您用西班牙語寫作的所有工具。該產品將即時更正與人工智慧相結合，幫助用戶不僅可以無錯誤地書寫，而且可以針對所需受眾定製書面交流。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 透過自動化工作流程和協作增強工具提高多語言行銷活動的速度、可擴展性和成功率。了解 Cloudwords 如何幫助您的企業比以往更快地實現其全球目標。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集團的成員公司，成立於 2006 年，位於猶他州李海。憑藉第一個基於雲端的 TMS 平台，Lingotek 已成為在地化和翻譯行業技術革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 於 2021 年被 Straker Translations 收購，準備繼續在該行業中發展。我們獨特的基於雲端的翻譯管理系統 (TMS) 專為提高效能而設計。無論您是支援業務營運的全球組織，還是不斷推出新鮮內容的敏捷企業，Lingotek 都能讓大規模翻譯變得快速、輕鬆。自成立以來，Lingotek 一直與世界上一些最具創新性的科技公司合作。我們與合作夥伴一起為政府、科技、金融、電...
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基於雲端的翻譯工具，可用於翻譯各種類型的文檔，同時保留其佈局和設計。這是一個簡單的解決方案，易於使用和整合（在數小時內即可加入您的團隊），並且可以讓您降低時間和翻譯成本，同時提高翻譯一致性。我們的在地化解決方案使各種規模的團隊能夠更輕鬆地翻譯其內容並將其進入市場。適合： - 經理 - Redokun 將幫助您在一個地方控制您的專案。一目了然地了解所有團隊和文件的進度。同時管理多種語言的多個項目，並輕鬆自動化產生翻譯和文件。 - 設計師 - 保留文件樣式，不再需要複製貼上。上傳 InDesign、PowerPoint 或其他文件類型，並邀請您的團隊翻譯文字。完成後，下載具有...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一個基於雲端的翻譯管理系統，可將複雜的翻譯和在地化管理轉變為簡單且可預測的活動。我們的技術解決了整個翻譯管理的問題。從知識管理到績效管理和付款，Bureau Works 讓您能夠專注於完成工作，而不必擔心使用多個系統、電子表格和例外情況來管理翻譯的痛苦。與您的譯者和代理商合作，或透過我們的自動化引擎透過全球頂級翻譯人才精心策劃的網絡無縫地完成您的工作。我們是一家總部位於矽谷的新創公司，擁有超過 30 人的團隊，分佈在世界各地。我們從來不滿足於解決本地化管理的一個或另一個組成部分。我們相信總有一個更簡單、更好的方法來有效管理翻譯，我們只需要找到它。一次又一次。了解更多...
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解決方案旨在透過將翻譯儲存在翻譯記憶庫資料庫中並自動擷取翻譯內容以供未來的專案來幫助翻譯人員節省時間、金錢和精力。自 1999 年以來，Wordfast 一直致力於提供市場上最用戶友好且價格實惠的 TM 工具。我們保留了我們引以為傲的傳統，即開發旨在提高最終用戶（譯者）桌面效率的軟體。如今，我們的產品是與實際翻譯人員經過二十多年的現場測試共同努力的成果。在口碑的推動下，Wordfast 已發展成為全球第二大使用最廣泛的 TM 軟體。
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
TextUnited
textunited.com
TextUnited 是一款屢獲殊榮的基於雲端的翻譯管理系統。我們提供協作翻譯環境，提供可擴展的多語言流程 - 促進全球多個行業的公司進行全通路溝通。 TextUnited 結合了尖端的機器翻譯、強大的電腦輔助翻譯工具以及由 5000 多名按需專業翻譯人員組成的全球網絡，使公司能夠在任何國際市場上準確、真實地進行溝通。 TextUnited 成立於 2009 年，總部位於奧地利維也納，至今仍是包括 Boston Scientific、Rosenbauer 和 OECD 在內的數百個國際品牌的首選平台。我們的每一位客戶都受益於更快的周轉、降低的翻譯成本以及簡化翻譯管理的能力。我們的優勢和行動性植...
Language I/O
languageio.com
語言 I/O 確保任何客戶服務代理都可以在任何管道上以任何語言與任何客戶交談。借助人工智慧的力量，您的全天候模型現在支援世界上的每一種語言，無論是聊天、語音還是電子郵件。我們獨特的模型可確保您根據代理商和客戶使用的語言對獲得最佳翻譯。這樣，您的對話不僅準確而且人性化。我們對所有個人資訊進行加密，以便您客戶的資料始終受到保護並留下零痕跡。 Language I/O 與 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 無縫整合。我們也提供 API。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。