替代項 - Lightspeed
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Appetize.io
appetize.io
基於線上網路的 iOS 模擬器和 Android 模擬器。使用 HTML5 和 Javascript 在瀏覽器中執行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、行動應用程式。
Yoco
yoco.com
SA 最喜歡的刷卡機接受所有主要卡。移動和點擊啟用。 ...透過使用 Yoco Link 創建和發送數位發票來在線銷售商品。
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms 透過免佣金預訂、虛擬候補名單、餐桌管理、賓客檔案、電子郵件行銷等幫助飯店業者提高利潤。該公司透過一體化系統支援直接預訂，讓餐廳擁有整個賓客旅程，創造卓越的體驗，推動收入和回頭客。 SevenRooms 成立於 2011 年，由亞馬遜、Comcast Ventures、PSG 和 Highgate Ventures 提供風險投資支持，在全球擁有餐飲、酒店餐飲、夜生活和娛樂客戶。全套產品包括預訂、候補名單和餐桌管理、線上訂購、行動訂購和支付、評論聚合和行銷自動化。
OpenTable
opentable.com
OpenTable 幫助餐廳更好地做他們最擅長的事情。無論餐廳老闆想要增加座位、更順暢地輪班、建立顧客關係或賺取更多收入，OpenTable 都能提供易於使用的解決方案。客戶每年連接到由 16 億用餐者組成的全球網絡，以及遍布 105 個國家的 55,000 多家餐廳、酒吧、酒莊和其他場所。借助免費的 POS 整合、兩鍵式電子郵件活動等，餐廳可以在一個地方管理所有最重要的數據，以擴大其成功。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一個餐廳銷售點和管理系統，可協助餐廳改善營運、增加銷售並創造更好的賓客體驗。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 應用程式和系統，您可以透過手機或平板電腦管理銷售、庫存和客戶。免費取得！
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一體化餐廳團隊管理平台，可協助經營者： 1) 做出更有利可圖的決策。您每天都會獲得做出最佳團隊和營運決策所需的見解。透過規劃執行、最佳勞動力追蹤和即時報告來實現您的勞動力目標。 2）提高運作效率。我們將幫助您井然有序地運作並減少容易避免的錯誤。主動管理合規性，輕鬆運行薪資單，並使用數位清單追蹤任務。 3）爭取時間。隨著效率的提高，您將有更多的空閒時間來創造出色的賓客體驗。更輕鬆的調度、集中通訊和自動小費計算觸手可及。 4）提高團隊保留率。您將獲得幫助建立強大團隊所需的工具。密切注意團隊敬業度、情緒和滿意度，將人員流動率降低 13%。以下是您的餐廳如何從7 班制中受益： -...
Clover
clover.com
Clover 以一套整合的產品取代了您的收銀機、支付終端、收據印表機和條碼掃描器。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
MOKA POS
mokapos.com
Moka 是一家行動技術公司，提供基於雲端的銷售點和支付解決方案，幫助中小型企業更好地銷售和發展。 Moka 目前遍布印尼 100 多個城市，擁有超過 35,000 家商戶，迄今已從紅杉資本、軟銀和 East Ventures 等世界級投資者那裡獲得了超過 3000 萬美元的資金。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一體化 POS 和餐廳管理系統，讓餐廳經營變得更輕鬆。 TouchBistro 在一個強大的平台上提供最基本的前台、後台和賓客互動解決方案，幫助餐廳老闆簡化運營，減少手動連接各個點的時間，將更多時間用於與賓客聯繫並發展他們的業務。 。 TouchBistro 專為滿足餐飲業的獨特需求而設計，速度快、可靠且易於使用，並具有餐廳老闆增加銷售額、提供卓越賓客體驗以及節省時間和金錢所需的所有功能。透過將創新的餐廳技術與對客戶支援和成功的無與倫比的奉獻精神相結合，TouchBistro 已為 100 多個國家/地區的 29,000 多家餐廳提供服務，成為改變餐廳經營方式的全...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家為零售商提供基於雲端、面向 iPad 的銷售點和庫存管理軟體的供應商，專注於多商店營運。我們為您的商店、倉庫和總部提供完全整合的前端和後台功能到一個軟體套件中。
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS 是 WooCommerce 的革命性銷售點系統。 Oliver 專為實體商店而構建，可將您的 WooCommerce 和實體實體店完全整合。借助單一資料庫和平台，從實體店和線上商店銷售產品從未如此簡單。有了 Oliver POS，一切都集中在一處；無需多次整合、與其他系統同步或手動更新庫存。這意味著 Oliver 始終與以下內容保持同步： * WooCommerce 產品 * WooCommerce 產品庫存 * WooCommerce 客戶 * WooCommerce 訂單 * WooCommerce 設定 * 1000 個 WooCommerce 外掛程式 * + 更...
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Modisoft
modisoft.com
Modisoft 簡化了零售和餐廳管理，將銀行、庫存、銷售和員工管理等基本功能整合到一個用戶友好的平台中。受益於即時銷售追蹤、全面的庫存控制和詳細的報告，所有這些都可以在多個地點進行存取。我們的承諾包括 24/7 客戶支援、無隱藏費用的透明定價以及免費試用。使用 Modisoft 高效簡化您的業務營運。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP...
Tock
exploretock.com
Tock 的綜合預訂平台為飯店提供者提供了建立成功業務和提供卓越體驗所需的工具。憑藉強大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 讓企業完全掌控。餐廳、酒吧、酒莊、酒店等都使用 Tock 與客人聯繫、發展業務並在不斷變化的行業中蓬勃發展。
Olsera.com
olsera.com
Olsera 不僅僅是一個銷售點 (POS)。憑藉適合中小微型企業的一體化收銀應用程序，我們從頭到尾提供完整的解決方案，以支援您業務的每一步。來吧，準備好與奧爾塞拉一起前進吧！
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款簡單且功能強大的零售/餐廳銷售點軟體。零售/餐廳 POS 軟體提供廣泛的服務，包括庫存管理、客戶忠誠度和會計。
ResDiary
resdiary.com
esDiary 是全球領先的線上餐廳預訂提供者之一，每月在 59 個國家/地區的 9000 多家餐廳為超過 1,390 萬名食客提供座位。 ResDiary 是一款作為軟體即服務出售的網路應用程序，可透過網路存取。我們的總部位於英國，在英國、義大利、法國、韓國、南非、加拿大、丹麥、挪威、瑞典、印尼、菲律賓、杜拜、新加坡、香港、澳洲和紐西蘭擁有團隊成員和被授權人。
PosBytz
posbytz.com
基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體 我們基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體是簡化您的業務營運的完美解決方案。透過我們易於使用的介面，您可以隨時隨地管理您的餐廳或零售業務。
Paymash
paymash.com
從一個中央平台管理您的業務。開始在您的商店、網路上銷售或建立並發送發票。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 幾乎適用於所有 POS 硬體。 Epos Now 的軟體非常適合零售和酒店業，可從一台裝置擴展到多台裝置。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是餐飲企業創業家的下一代自動化解決方案。一款出色的餐廳 POS 計費軟體解決方案，可單獨處理您餐廳的所有作業。 Restora POS 提出了先進的管理數位解決方案、無憂技術、響應靈敏的線上/離線系統以及熟練的備份支援團隊。 Restora POS 的重要功能： => 響應式支援=> 強大的網站和應用程式整合=> 雲端POS 計費系統=> 月度和半年訂閱設施Restora POS 的核心產品： => 餐廳管理軟體=> 餐廳庫存管理軟體 = > 餐廳POS 軟體=> 線上訂餐系統=> 雲端廚房軟體Restora POS 提供的重要業務類型： => 酒吧和啤酒廠=> 麵包店...
Simply POS
simplypos.com
人工智慧驅動的銷售點、電子商務和零售商店自動化平台，適用於擁有 1 到 101 個商店地點的企業
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是發展最快的軟體和支付公司之一，提供技術和支持，幫助當地企業及其經營者以自己的方式取得成功。 SpotOn 以其靈活的雲端技術和個人化支援而聞名，提供端到端平台來接受付款、增加收入、簡化營運並創造卓越的賓客體驗。從無縫、高效的銷售點系統到為快速發展的企業構建的整合管理解決方案，SpotOn 所建構的技術能夠