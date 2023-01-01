替代項 - Legistify

Ontra

ontra.ai

Ontra 是私人資產管理公司合約自動化和智慧領域的全球領導者。 Ontra 平台將人工智慧軟體與訓練有素的律師全球網路結合，實現重複性法律工作流程的現代化。 Ontra 的解決方案改善了合約生命週期的各個方面——從談判和處理常規合約到追蹤複雜協議中的義務。最終，Ontra 減少了與合約管理相關的時間、費用和風險，使客戶能夠專注於其他策略優先事項。合約自動化 Ontra 的合約自動化是一種簡單、快速地協商和管理日常合約的卓越方式。合約自動化將經驗豐富的律師組成的全球網路與我們為私人市場構建的人工智慧軟體 Ontra Synapse 配對。這種人在循環的組合可以有效地處理常規合同，並獲得準確、可...