替代項 - Leapsome
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，可協助人員領導者建立敬業、高績效的團隊，激發獲勝文化，並制定數據驅動的策略業務決策。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
15Five
15five.com
15Five 軟體透過不斷提出問題並開始正確的對話來提高員工的績效和敬業度。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Read
read.ai
借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Profit.co
profit.co
OKR 軟體可協助您執行策略。專注於目標。衡量你的進步。取得成果。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款由人工智慧驅動的記事本，可供您記錄、轉錄和總結您的會議，以便在 Zoom 等所有網路會議平台上產生議程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
WorkBoard
myworkboard.com
協調結果、協調有目的的工作並在分散式組織中實現問責。
Officevibe
officevibe.com
發揮團隊中最好的一面。與您的團隊成員互動並培養信任的單一平台。應對挑戰並增強優勢，以便您的團隊能夠做到最好。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。