Layman Law

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Layman Law 是一款法律人工智慧工具，旨在幫助專業人士快速輕鬆地理解複雜的法律語言。它簡化了法律文件，使用戶更容易理解合約的實質細節，而無需支付昂貴的法律費用。 該工具提供了一系列功能來支援這一目標。專業人士可以上傳 PDF 並接收複雜法律術語的答案，使他們能夠輕鬆瀏覽文件。 Layman Law 還包括一個瀏覽器擴充程序，使用戶能夠以任何語言獲取任何法律術語的法律清晰度，無論他們在哪裡在線。 該擴充功能充當閱讀夥伴，立即解碼複雜的法律術語並提供清晰度。如果用戶遇到令人困惑的法律條款，他們只需將其放入外行法律轉換器中，該轉換器就會立即解釋其含義。 此外，專業人士可以與外行法律人士就他們的法律文件進行對話，以獲得他們可能遇到的任何問題的答案。 Layman Law 提供多種定價計劃，包括免費選項以及按月和按年訂閱選項，並具有轉換限制、讀者上傳和儲存容量等各種優勢。總體而言，外行人法律簡化了法律語言，使專業人士易於理解，節省了他們在處理法律文件時的時間、成本和潛在的混亂。

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