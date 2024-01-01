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Lawgeex 人工智慧驅動的平台可自動化並加速簽訂合同，使法律團隊能夠卸下日常工作並重新專注於更具策略性的問題。 Lawgeex 可快速實現價值，並提供合約生命週期自動化模組，包括起草、談判、提取和儲存。 Lawgeex 被 Gartner 和 HBO 的 VICE 認可為為法律界帶來強大創新和技術的領先力量。數十家財富 500 強和全球 2000 強公司信任 Lawgeex 幫助他們最大限度地提高人力資源價值，同時降低風險和成本。

網站： lawgeex.com

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