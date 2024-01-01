Lapa Ninja

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Lapa Ninja 是一個畫廊，其中包含 6,312 個最佳設計靈感網站範例，以及 UI 套件、插圖、圖示等免費設計資源。網站類別包括3D 網站、SaaS、電子商務、暗模式、代理、投資組合、應用程式、人工智慧、美容、區塊鏈、部落格、書籍、機器人、商業、CMS、即將推出、社群、企業、創意、加密貨幣、文化和還有很多。 除了網站範例之外，Lapa Ninja 還提供「學習設計」部分，其中包含免費設計書籍、UI/UX 技巧、版面指南等。該網站還有一個「免費設計資源」部分，為設計師提供免費的 UI 套件、插圖、圖示和其他可下載資源。 Lapa Ninja 的成立是為了幫助設計師尋找靈感、學習和提高設計技能。內容是根據網路上的頂級設計策劃的，並且每天更新。 Lapa Ninja 已在 Product Hunt 上獲得推薦，獲得了超過 1,600 票。用戶可以提交自己的網站設計以在網站上展示。

網站： lapa.ninja

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