WebCatalog
Labourly

Labourly

labourly.ca

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Labourly」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Labourly™ 結合了直覺的軟體和簡單性，為您帶來一體化的人力資源解決方案來管理已做好工作準備的候選人。與自動許可截止日期和智慧招聘建議相結合，Labourly™ 成為下一個人力資源招聘現象。

網站： labourly.ca

免責聲明：WebCatalog 與 Labourly 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

HRappka

HRappka

app.hrappka.pl

Built for Teams

Built for Teams

app.builtforteams.com

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

RecRight

RecRight

recright.com

HiBob

HiBob

app.hibob.com

Clarizen One

Clarizen One

app2.clarizen.com

tomHRM

tomHRM

tomhrm.app

Clarizen Go

Clarizen Go

go.clarizen.com

HireHive

HireHive

my.hirehive.io

COR

COR

cor.works

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Paynas

Paynas

app.paynas.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策