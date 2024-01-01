在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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LabiDesk 是一款幫助中心軟體，具有多個支援管道：知識庫、分享電子郵件收件匣/票務系統、HelpWidget、聊天。它有助於管理傳入請求、入職以及與客戶的溝通。 - 可自訂的幫助中心，包含自助服務文章和常見問題； - HelpWidget具有自動回覆功能，以減少傳入請求的數量； - 分享電子郵件收件匣/票務系統，以便正確、及時地解決客戶問題； - 為您的代理提供預設回應/巨集； - SLA、部門和代理角色以及路由。

目錄 : Business 幫助台軟體

網站： labidesk.com

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