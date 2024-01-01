Kupid AI 是一個沉浸式聊天平台，為虛擬朋友和同伴提供個人化的深度對話。 Kupid AI 中的 AI 同伴模擬人類般的陪伴和支持，提供獨特的 AI 關係體驗。 使用者可以在平台上探索不同興趣的AI靈魂伴侶，如烹飪、藝術、遊戲、自然等。該網站的服務條款明確規定，網站上的內容是人工智慧生成的，與真人的任何相似之處都是偶然的。 該平台的隱私權政策解釋瞭如何收集和使用使用者數據，並且 cookie 有助於垃圾郵件偵測和基本分析。用戶可以註冊來創建他們的人工智慧靈魂伴侶，或登入來與平台上已有的同伴交談。 該平台歡迎回饋，並設有 Telegram 社區，用戶可以加入社群與其他成員互動。總而言之，Kupid AI 提供了一種與 AI 同儕互動的新穎方式，同時探索各種興趣並找到個人化的陪伴。

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