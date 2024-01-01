替代項 - Kudoboard
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是領先的發送平台，為企業提供在整個買家旅程中與客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。
&Open
andopen.co
為關心的公司提供更好的禮物。培養銷售、行銷、人力資源和客戶體驗團隊之間的關係並建立忠誠度。
Tremendous
tremendous.com
大規模在國際範圍內發送數位支付。即時交付、無憂兌換、數百種獎勵選擇。在我們易於使用的平台上購買、發送、追蹤、管理和品牌化您的付款。
Karrot
karrotmarket.com
Karrot 是當地最大的社區市場，可買賣和交易新舊家居裝飾、家具、時裝等。加入我們不斷成長的擁有超過 1000 萬經過驗證的用戶的社群！
Xoxoday
xoxoday.com
企業的獎勵、激勵、福利和支出基礎設施。 數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify 是一個充滿活力和創新的線上平台，徹底改變了人們購買和使用禮品卡的方式。該公司成功地將數位貨幣世界與電子禮品卡的便利性融為一體，提供了一種安全、快速、簡單的線上交易方法。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 創造卓越的產品體驗，並協助提升您的品牌。我們設計、採購、製造和分銷優質的個人化產品…我們的速度真快。我們很自豪能成為您在歐洲所有客製化贈品需求的首選合作夥伴。我們提供各種高品質產品，我們的網站使您可以輕鬆設計和訂購客製化商品。我們的專家團隊將在整個訂購過程中提供支援和指導，以確保您的客製化贈品正是您想要的。相信我們能夠提升您的品牌並透過我們的產品和服務給人留下持久的印象。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Wellable
wellable.co
Wellable 的健康平台幫助組織建立有吸引力的員工健康計劃、提升員工體驗並轉變文化
Snappy
snappy.com
Snappy 是一個一體化的企業禮品平台，利用體驗和快樂的力量將世界各地的人們聯繫起來。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一為 MSP 構建的結合了 CSAT、NPS、員工認可和遊戲化的平台。追蹤對提高員工敬業度、客戶滿意度和達成更多交易最重要的指標！
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards（以前稱為 Rybbon）是用於發送、追蹤和管理數位獎勵計劃的一體化解決方案。透過 BHN Rewards，可以輕鬆整合來自熱門品牌（包括 Amazon、Visa 和 Mastercard）的自動獎勵，以提高參與度、提高回應率、產生品牌認知度和忠誠度並激勵員工。 BHN Rewards 已被 3,000 多名客戶使用，已向 184 個國家發送了超過 300 萬份獎勵。公司使用BHN Rewards 進行行銷、市場研究和員工獎勵，包括： - 潛在客戶開發活動- 推薦行銷計劃- 基於客戶的行銷(ABM) 關係建立- 客戶宣傳/忠誠度計劃- 線上評論/推薦- 網路研討會和午餐-...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive 是一款一體化激勵履行和獎勵交付平台，為企業提供與員工、合作夥伴和客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。透過整合電子禮品卡、商品和資金交付的數位交付，公司可以提高現有計劃的有效性並改善關係。 TruCentive 擁有全球超過 88,000 種電子禮品選項、數千種商品選項、透過存款到借記卡、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX 付款，並與流行的營銷、銷售和人力資源工具集成，是成功的人力資源、需求產生、以客戶為基礎的和客戶體驗計劃。調查|員工激勵 |網路研討會 |評論 |推薦 |測試版計劃 |謝謝你|臨床試驗|貿易展覽|演示 |感言 |會議 |活動...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM 有多種不同的方式購買禮品卡，包括大量購買禮品卡和 API 交付。我們的禮品卡平台提供簡單的帳戶設定和強大的報告，以便您可以優化每次購買。使用 ACH、電匯或信用卡大量購買禮品卡。您可以將個人化禮品卡獎勵和獎勵直接發送到他們的收件匣。即時交付禮品卡以獲得獎勵、激勵和健康！無需最低限度或長期承諾。免費帳戶設定。
Giftogram
giftogram.com
Giftogram 是一個免費的全球平台，可幫助企業在幾分鐘內發送帶有所選設計、徽標和自訂訊息的禮品卡和預付卡。基於選擇的理念，接收者可以決定在哪裡從數百家當今最受歡迎的零售商兌換禮品券。我們的使命是讓禮品和獎勵變得輕鬆發送、有意義，從而幫助公司與員工和客戶建立更好的關係。請造訪giftogram.com，以了解有關Giftogram 如何改變企業禮品、激勵和支出的更多資訊。
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序化禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
SwagUp
swagup.com
SwagUp 是唯一的端對端 Swag 管理平台。我們相信 swag 非常強大，但使用起來也極為複雜。我們所做的一切都是為了讓贈品的製作和運輸過程盡可能簡單。我們的平台使您能夠一站式管理產品設計、創作、採購、庫存管理、簡化分銷和全球物流。我們強大的功能，例如兌換（精美的禮物體驗）、商店（在我們的平台內建立您自己的精美商店）和整合（根據您的HRIS、CRM 等中的事件觸發贈品分配）為您提供贈品管理所需的一切自動駕駛。我們透過控制自己的技術和營運來垂直營運流程，以便我們能夠提供無與倫比的客戶體驗。前往 swagup.com 了解更多！
Stadium
bystadium.com
體育場使全球團體禮物、獎勵和贈品變得簡單而個性化，無論規模或距離如何。我們讓世界各地的收件人選擇他們想要的內容以及發送地點，消除猜測並最大限度地提高每次交換的影響。無論您是要感謝客戶還是入職員工，Stadium 都是一個一體化平台，讓您的員工無論身在何處都可以參與其中並進行慶祝。請在此處致電，與我們討論如何設定訂單：https://www.bystadium.com/book-a-call/
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是銷售支援領導者的領先遊戲化和創新平台。輕鬆管理數百萬美元的預算，在幾秒鐘內發送數千份獎勵，並為您的團隊提供最好的禮物，即選擇獎品的權力。透過內部行銷活動追蹤參與度並掌控您的銷售支援計畫。無論您需要吸引註意力的鉤子還是激勵行動的胡蘿蔔，Incentivepilot 都能滿足您的需求。
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash 是為您的員工、合作夥伴或使用者發送、管理和接收禮品卡的最簡單方法。透過我們簡單的電子禮品卡、數位錢包、平台和 API 選項，沒有比這更簡單的方法可以讓您的用戶滿意！
RepeatMD
repeatmd.com
透過行動獎勵銷售更多高利潤服務。 RepeatMD 透過忠誠度計畫和病患融資幫助醫療水療中心和美容提供者留住客戶。
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Prezzee
prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify 是一家領先的數位禮品卡網站，成立於 2018 年 7 月。我們專注於為客戶提供來自頂級國內品牌的各種數位禮品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我們致力於為消費者和企業提供無縫、無憂的購買體驗。我們的禮品卡有多種面額，可以透過電子郵件以數位方式交付，為我們的客戶提供無與倫比的便利和價值。在 Prepaidify，我們的使命是透過將加密貨幣和零售世界結合起來，徹底改變零售業。我們相信未來加密貨幣將被廣泛接受為主要貨幣形式，並且我們致力於使這一願景成為每個人的現實。我們的目標是使用戶能夠使用現有的禮品卡基礎...
Pazcare
pazcare.com
一張卡即可獲得雇主提供的所有津貼（食品、燃料、電信、禮品、L&D 等）。讓您的員工最大限度地享受稅收優惠並透過 Pazcard 計劃每月開支。無論是透過 Zomato 訂購食物還是從附近的百貨公司購買雜貨 - Pazcard 都是您的員工需要使用的唯一工具。
Offiga
offiga.com
Offiga 是印度首個企業禮品儀表板，可簡化各種規模企業的禮品贈與流程。它提供了一系列功能，包括追蹤所有訂單的即時狀態、管理員工或客戶地址、下載訂單狀態摘要以及更多即將推出的功能！憑藉其用戶友好的介面和強大的集成，我們的儀表板可幫助人力資源和採購團隊更有效率地管理禮品。超過 100 家全球領先公司信賴 Offiga 來滿足他們所有的禮品需求。
HiThrive
hithrive.com
認可和獎勵員工最簡單的方法。與 Slack 和 Microsoft Teams 集成，以提高認可度和參與度。您的團隊會重視的有意義的認可。
Giftly
giftly.com
Giftly 正在徹底改變人們贈送和接受禮物的方式。總部位於舊金山的新創公司透過讓禮品卡比以往更加個人化、可自訂、美觀和有趣，顛覆了每年 100B 美元的禮品卡市場。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！