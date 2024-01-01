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Kualitee 是一個人工智慧驅動的測試管理平台，可協助團隊簡化測試流程並更快地交付高品質的軟體。它提供了一套全面的功能，包括測試案例管理、測試執行、缺陷管理以及報告和分析。它的 Gen AI 引擎 Hootie 根據使用者故事和測試場景產生測試案例。透過強大的可追溯性，Kualitee 可以輕鬆找到和修復錯誤，讓您的軟體變得最好。您可以選擇雲端或本地計劃，並與許多其他領先的軟體工具整合。 Kualitee 具有高度可擴展性和可自訂性，使其成為各種規模團隊的理想選擇。
目錄:
Software Development
軟體測試工具

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