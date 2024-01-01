替代項 - KTern.AI
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Browserling
browserling.com
線上跨瀏覽器測試。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
Reflect
reflect.run
極快的自動化測試。 Reflect 讓回歸測試易於建立且易於維護。高成長團隊使用 Reflect 來捕捉錯誤，而不會減慢開發速度。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是電子郵件測試軟體，可讓您擷取和測試電子郵件，協助您建立、測試和展示您的產品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一個功能強大的開源測試自動化平台，開箱即用，只需幾分鐘即可為 Web 應用程式、行動應用程式和 API 建立測試。 Testsigma 的完整平台統一了傳統分散式測試堆疊的所有功能。 - 無需設置，直接在雲端註冊，或使用 docker 映像進行本地部署 - 用簡單的英語創建測試腳本或記錄用戶操作，自動轉換為可編輯步驟 - 在各種瀏覽器和雲端上直接運行無基礎設施測試設備-檢查執行後立即產生的逐步結果和詳細報告-AI 自動修復不穩定的元素和測試步驟，因此您無需維護它們-與Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他幾種工具的一鍵集成- 使用支持各種自動化操作和數...
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Endtest
endtest.io
建置、維護和執行測試可能非常複雜且耗時。 Endtest 低程式碼平台允許團隊中的任何人為 Web 和行動應用程式建立高覆蓋率測試，而無需高級 QA 工程經驗。
Autify
autify.com
Autify 是一個無程式碼測試自動化平台，可讓任何人執行自動化測試。它使用人工智慧 (AI) 來維護測試場景。
Momentum Suite
momentumsuite.com
跨平台端到端軟體測試解決方案。我們正在創建一個遊樂場，讓您能夠更專注於可用性，而不是面對手動和單獨的測試工作。
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird 是螢幕捕捉工具中的瑞士軍刀。讓錄製螢幕、麥克風、相機、截圖、顯示即時重播變得非常容易。這比寫某些電子郵件和召開會議要快得多。我們還建立了特定於團隊的功能，例如用於報告錯誤的技術日誌擷取、用於向潛在客戶發送銷售推廣的文件附件或靈活的專案管理工具（如標籤、受託人和集合）。
RemotiveLabs
remotivelabs.com
一種更簡單的原型設計、測試和建立車輛軟體的方法！與具有特定領域語言和鎖定流程的傳統工具相比，RemotiveLabs 降低了汽車軟體開發的複雜性，促進硬體抽象化並提供更靈活的環境。 - 使用選擇的程式語言，例如Python、Rust、C++，透過gRPC API讀寫車輛訊號資料。使用 LUA 腳本來轉換（重新命名、映射、合併或合成）以自訂頻率發出的訊號。 - 為 AAOS、ProtoPie、Unity 和類似的預期格式產生抽象層（例如 COVESA VSS、AAOS 車輛屬性）。 - 我們支援常見的車輛網路協議，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽車乙太網路 – 由 .dbc、.xml (...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting 為全球超過 20 萬名用戶的社群提供真實世界的測試服務。我們的平台允許新創公司和大公司設計測試，以透過單次或多周迭代收集回饋、錯誤報告、可用性影片和真實世界用戶資料。我們的團隊還提供全面的託管服務，包括測試設定和設計、專案管理和數據分析，以幫助我們的客戶建立更好的硬體和軟體產品。
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab 是一款手動 QA 工程師的尖端 Web 工具。輕鬆管理您的測試案例並將其與錯誤集成 追蹤器集中在一處！
Original Software
originalsoftware.com
我們的企業測試平台受到數百家公司的信賴，可以降低錯誤和更新失敗的風險，並節省高達 60% 的測試時間。透過強大的單一平台邁向未來，管理、擷取和自動化您的 ERP 和整個技術堆疊的測試。本地、雲端、自訂應用程式或綠幕 - 它可以對所有這些進行測試。