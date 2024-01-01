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KTern.AI 是 SAP Spotlight 合作夥伴，其願景是激發和普及以 SAP 為中心的數位轉型即服務 (DXaaS)。透過 DXaaS 自動化平台，KTern.AI 確保企業客戶和合作夥伴的 SAP 投資成功。 KTern.AI 是提供認知、產業雲端數位工作場所以及部落知識智慧和數據驅動的超級自動化的全球領導者。 KTern.AI 簡化了 SAP 評估、綠地、轉換、SDT、升級和 AMS 專案、測試、自訂程式碼適應和變更影響挖掘方面的工作。 KTern.AI 在端對端 SAP 數位轉型週期中提供持續的自動化價值，從而將轉型加速 7 倍，整體工作量減少 24%。 KTern.AI 提供 5 個數位自動化流，以提高企業 SAP 數位轉型的成功率：(1) 數位地圖 - 透過快速且全面的評估來規劃您的 SAP 轉型 (2) 數位專案 - 確保 SAP 轉型中的高效治理遠端高效專案(3) 數位化流程- 利用部落知識庫和誠信主導的經驗來協調您的SAP 流程生命週期(4) 數位化實驗室- 透過SAP 測試智慧獲得最終控制並確保您的業務可靠性(5)數位化礦場- 避免業務中斷提供無風險發布、最佳化測試和智慧 SAP DevOps 您可以透過以下方式與我們聯絡：https://ktern.com/contact 電子郵件：[email protected]
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