替代項 - Koxy AI

BuildShip

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BuildShip 是一個低程式碼視覺化後端建構器，可讓您立即交付 API、排程作業、後端雲端功能。在人工智慧的支援下，建立您自己的工作流程節點，連接到任何工具、資料庫並為您的應用程式建立可擴展的後端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了頂級投資者的支持，包括Worklife VC 的Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 執行長）、Nat Friedman（Github 前執行長）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital ）和高階主管來自 Google、Figma 等。