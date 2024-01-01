KorrAI

KorrAI

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： korrai.com

使用 WebCatalog Desktop 上「KorrAI」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

追蹤太空中的毫米級運動。 在KorrAI，我們透過衛星測量地面運動（地面沉降），在風險變成災難之前識別風險。我們為不同產業提供快速、準確的風險地圖，以便在不斷變化的氣候下做出更明智的決策。

網站： korrai.com

免責聲明：WebCatalog 與 KorrAI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Upstream Tech

Upstream Tech

upstream.tech

Google Search Ads 360

Google Search Ads 360

marketingplatform.google.com

Sensat

Sensat

sensat.co

Cometly

Cometly

cometly.com

HomeSheet

HomeSheet

homesheet.co

NV5 Geospatial Software

NV5 Geospatial Software

nv5geospatialsoftware.com

Prolific

Prolific

prolific.co

Climate TRACE Emissions Map

Climate TRACE Emissions Map

climatetrace.org

Land id

Land id

id.land

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策