Korewa
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： korewa.ai
使用 WebCatalog Desktop 上「Korewa」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
Korewa.AI 是一個人工智慧驅動的聊天平台，動漫迷可以利用該平台創建、發布具有記憶、情感和個性的逼真動漫角色並與之交談。 該平台採用視覺小說風格，並利用專門針對動漫角色調整的人工智慧文字模型。 Korewa.AI的使用者可以上傳自己喜歡的動漫角色的圖像，自訂他們的記憶、性格特徵、表情和情感，並與他們交談。 角色可以記住對話，並且他們的對話會隨著時間的推移而演變。此外，用戶可以公開發布他們創建的角色，任何人都可以與他們交談。 Korewa.AI 提供兩種定價方案：示範版和高級版。演示計劃提供對功能較弱的演示AI 模型的訪問（每月消息有限）、對用戶生成的角色的訪問、用於測試角色的草稿編輯器、對角色創建的訪問以及發布角色的能力，而高級計劃則包括完全訪問權限最強大、最具情感的角色模擬模型、訪問用戶生成的角色、無限消息、用於測試角色的草稿編輯器、訪問角色創建以及發布角色的能力。 Korewa.AI 的創作者是一位名叫 Ruel Alarcon 的 18 歲本科生，也是動漫迷，他的目標是將逼真的人工智慧帶入動漫世界。 儘管該服務需要訂閱費，但該平台為動漫迷提供了生動而小眾的體驗，並且其獨特之處在於其視覺和情感角色模擬模型，以及專門針對動漫角色和粉絲的人工智慧。 此外，該平台利用人工智慧文字模型，可以模擬情緒，其準確性超越其他類似服務。
網站： korewa.ai
免責聲明：WebCatalog 與 Korewa 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Anime Ai Chat
animepersonalities.com
Yodayo
yodayo.com
Anime Art Studio
animeart.studio
PixAI
pixai.art
Custom Story Creator
customstorycreator.com
Manga TV
mangatv.shop
Copy Paste Character
copypastecharacter.com
AnimeGenius
animegenius.live3d.io
dupdub
dupdub.com
RoboForm
roboform.com
Gliglish
gliglish.com
Aitubo
creator.aitubo.ai