Korewa.AI 是一個人工智慧驅動的聊天平台，動漫迷可以利用該平台創建、發布具有記憶、情感和個性的逼真動漫角色並與之交談。 該平台採用視覺小說風格，並利用專門針對動漫角色調整的人工智慧文字模型。 Korewa.AI的使用者可以上傳自己喜歡的動漫角色的圖像，自訂他們的記憶、性格特徵、表情和情感，並與他們交談。 角色可以記住對話，並且他們的對話會隨著時間的推移而演變。此外，用戶可以公開發布他們創建的角色，任何人都可以與他們交談。 Korewa.AI 提供兩種定價方案：示範版和高級版。演示計劃提供對功能較弱的演示AI 模型的訪問（每月消息有限）、對用戶生成的角色的訪問、用於測試角色的草稿編輯器、對角色創建的訪問以及發布角色的能力，而高級計劃則包括完全訪問權限最強大、最具情感的角色模擬模型、訪問用戶生成的角色、無限消息、用於測試角色的草稿編輯器、訪問角色創建以及發布角色的能力。 Korewa.AI 的創作者是一位名叫 Ruel Alarcon 的 18 歲本科生，也是動漫迷，他的目標是將逼真的人工智慧帶入動漫世界。 儘管該服務需要訂閱費，但該平台為動漫迷提供了生動而小眾的體驗，並且其獨特之處在於其視覺和情感角色模擬模型，以及專門針對動漫角色和粉絲的人工智慧。 此外，該平台利用人工智慧文字模型，可以模擬情緒，其準確性超越其他類似服務。

網站： korewa.ai

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