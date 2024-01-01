koolio.ai 是一個由人工智慧驅動的平台，可以讓播客的創建變得快速、簡單。它提供了一個基於 Web 的介面，其中包含專為所有技能水平的創作者設計的直覺工具和功能。 Koolio.ai 提供了錄製或上傳音訊、轉錄每個發言者、與其他人協作以及根據播客上下文自動選擇音效和音樂的功能。 它還提供先進的音訊操作和編輯功能，例如剪切、複製、貼上和插入音訊剪輯。用戶還可以向其播客添加淡入淡出和其他效果。 koolio.ai 簡化了創建播客的複雜過程，讓用戶可以在幾分鐘內將想法轉化為完整的播客。

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