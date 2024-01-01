替代項 - Kombo
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者體驗平台 - 讓更多患者使用 NexHealth 進行線上安排、溝通、數位表格等。
entri
entri.com
Entri 是自訂網域的 API。我們使您的應用程式能夠輕鬆連接、保護、銷售和支援自訂網域。
Duffel
duffel.com
我們提供強大的 API，使任何旅遊企業都可以在幾分鐘（而不是幾個月）內搜尋、預訂和銷售來自世界領先航空公司網路的航班。
Merge
merge.dev
Merge 的統一 API 讓開發人員只需整合一次，即可讓客戶存取超過 150 個 HRIS、ATS、會計、票務和 CRM 整合。
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko 為核心通訊功能提供支持，並提供開箱即用的 CRM 同步邏輯以及隨時整合的 Gmail 和 Outlook 附加元件，讓業務平台（CRM、ATS、PM、PRM、LMS）實現智慧關係管理。 *** CRM 同步邏輯*** 啟用智慧關係管理- 擷取電子郵件和行事曆活動並將其自動新增至CRM 記錄中，以預測已關閉/贏得的機會、偵測遺失的CRM 聯絡人並建議新的聯繫。 - 雙向同步日曆事件、聯絡人和任務，以了解關鍵關係和參與程度。 - 數以千計的 Salesforce CRM 使用者使用經過驗證的同步引擎。 *** 統一信箱 API（電子郵件、行事曆、聯絡人、任務） *** 增強您的核心...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo 是一個資料網關，可直接從來源平台存取創作者資料。 Phyllo 建立了與每個創作者平台連接的底層基礎設施，維護這些平台用於管理創作者資料的系統的即時資料饋送，並提供標準化的資料集，以便企業可以以簡單的方式利用創作者數據但有影響力。
Yapily
yapily.com
透過 Yapily 的開放銀行 API 在幾分鐘內連接到 19 個國家的數千家銀行。存取資料、處理付款等等。你會建造什麼？ 透過開放銀行推動您的產品創新。連接到 Yapily 的開放銀行平台，為消費者和企業帳戶提供覆蓋英國和歐洲最廣泛的服務。
Railz
railz.ai
Railz 正在為金融的未來建立最大的金融數據網路。我們的目標是在具有未來思維的金融機構和公司與其中小型企業客戶的財務數據之間架起橋樑。我們的會計數據即服務™解決方案使金融機構和金融科技公司能夠快速處理混亂的數據並理解這一切。透過我們的單一 API，您可以從主要會計和金融服務提供者取得您所需的財務資料。使用 Railz 輕鬆取得即時會計資料、同步和分析。
Pyas
pyas.io
Pyas 是新創公司和獨立開發人員的日曆整合 API 解決方案。只需幾分鐘而不是幾個月即可建立您的日曆整合功能。輕鬆與 Google 日曆和 Microsoft Outlook 整合。整合 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議，全部使用單一 API。
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel 致力於透過解鎖薪資系統的 API 存取權限來創建更公平的金融系統。 Pinwheel 提供了一個平台，讓消費者可以將其薪資帳戶連接到任何應用程式。透過建立將這些系統連接到銀行、貸方和其他服務提供者的管道，我們幫助服務不足的消費者在最需要的時候公平地獲得當今的金融產品。
Truv
truv.com
與薪資帳戶最安全、最可靠的 API 連接，可實現收入和就業驗證、直接存款轉換等。
StackOne
stackone.com
憑藉其強大的統一 API 產品，StackOne 正在改變 SaaS 提供者建立令人難以置信的整合的方式。透過 StackOne，企業可以輕鬆連接多個工具和資料來源，從而跨不同平台和應用程式創建無縫體驗和可擴展解決方案。 StackOne統一API旨在簡化整合流程，讓企業透過與StackOne的一次整合即可輕鬆整合多個資料來源。這使其成為想要簡化營運並減少與手動整合相關的時間和成本的企業的理想解決方案。 StackOne Unified API 的突出特點之一是其靈活性。該平台支援多種整合方法，包括 REST、SOAP 和 GraphQL，並為流行的應用程式和服務提供一系列預先建置的連接器。這...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart 有助於將您的服務與多個購物車整合。它是1 個API，在所有不同的購物平台上以相同的方式工作，因此，如果您的客戶在不同的平台上擁有商店，您不必為每個平台一一創建單獨的API 集成，您只需透過一。您可以輕鬆增加支援的平台數量。您可以從客戶的商店獲取（檢索）有關產品、訂單、客戶、發貨和其他類別的數據，並將其發送回商店。我們與超過 35 個平台集成，其中包括 Shopify、Magento、Bigcommerce、Woocommerce。
Truto
truto.one
Truto.one 使公司能夠透過統一的 API 為客戶提供跨 HRIS、ATS、CRM、服務台、票務、支付網關、訂閱平台、會計、電子商務和電子郵件的整合。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt 是一個嵌入式整合平台，可提供連接 SaaS 應用程式的無縫體驗。借助 Cobalt，SaaS 公司可以以白標和本機方式為其客戶提供整合。 Cobalt 的目錄快速增長，包含 250 多個預建集成，只需一個 API 即可廣泛覆蓋眾多應用程式。這使得 SaaS 公司能夠增強他們的產品，提供人力資源、CRM 和會計等各個類別的深度集成，而不會壓垮他們的工程團隊。 Cobalt 的平台設計直觀，確保易用性和高效的整合管理。
Unified.to
unified.to
「一個 API 整合所有內容」—我們是用於 SaaS 整合的統一 API 開發者平台。軟體團隊可能需要數月時間才能建立一個客戶整合請求。透過 Unified.to，您可以在短短幾小時內啟動客戶所需的所有整合。 Unified.to 是唯一一個允許開發人員存取統一 API 端點、資料模型、Webhooks 和身份驗證的平台，以快速添加與 78SaaS 類別（包括 HR、ATS、CRM 和身份驗證）的領先系統的整合。我們決心為您提供一個完全統一的 API 解決方案，您會自豪地稱之為自己的解決方案。更快地部署透過一個統一 API 將面向客戶的整合添加到您的產品中，而無需犧牲開發資源或路線圖。設定並忘...
Codat
codat.io
Codat 協助銀行與企業客戶建立更深層的聯繫。我們提供的產品可以輕鬆存取、同步和解釋客戶財務軟體中特定用例的數據，例如為供應商提供商業卡計劃和承銷商業貸款。全球最大的銀行都使用 Codat 來增加錢包份額、減少客戶流失並擴大業務規模。我們得到了領先投資者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 讓開發人員能夠透過一組涵蓋會計、CRM、HRIS、ATS、文件儲存、專案管理和電子商務的統一 API 大規模建立整合。節省時間和維護成本，使工程師可以專注於核心產品。我們幫助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司透過單一平台加速其整合策略。
Nylas
nylas.com
全球數十萬開發人員使用 Nylas 來提高速度，並透過最先進的 API 無縫建立可自訂的電子郵件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一個讓開發人員透過單一整合普遍存取電子郵件、日曆和聯絡人提供者的平台。開發人員及其團隊越來越多地求助於 Nylas 來快速、安全地啟動關鍵功能，使他們能夠在基礎設施上花費更少的時間，而將更多的時間用於建立具有無限潛力的軟體。請訪問 www.nylas.com 以了解更多信息，並在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上關注我們。
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy 是一個嵌入式整合平台，工程和產品團隊使用它來簡化和加速整合開發的各個方面 - 從用戶可自訂性到輪詢基礎設施。
Finch
tryfinch.com
就業系統排名第一的 API。 從業界最大的 HRIS 和薪資提供者網路解鎖組織、薪資和福利資料。
Terra
tryterra.co
API 可讓您透過單一來源與 Garmin、Fitbit、Apple、Google、Polar、Eight Sleep、Oura 等穿戴式裝置整合。
Hotglue
hotglue.com
透過嵌入式 iPaaS 簡化您的 SaaS 整合。 與客戶使用的平台建立本機整合速度提高 10 倍。
Integration Labs
integrationlabs.co
商業財務數據的統一 API。 整合實驗室讓您可以輕鬆地與企業客戶的財務數據互動。 領先的 SaaS、支付和金融服務公司使用單一 API 跨客戶的會計、商業和支付平台無縫檢索和同步資料。 借助集成實驗室，B2B 公司只需集成一次即可連接到30 多個會計、支付和電子商務集成，並為發票融資、數位借貸、費用管理、自動應付帳款/應收帳對帳等構建創新的業務工具。