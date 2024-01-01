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Knowlarity 是為東南亞和中東市場企業提供基於雲端的通訊解決方案的最大供應商。 Knowlarity 總部位於新加坡，成立於 2009 年。它透過其專有的客戶通訊技術平台 SuperReceptionist 幫助企業更快地增加收入。 在過去 7 年裡，該公司從無到有，發展成為一家擁有 300 多名員工、1,000 名合作夥伴並在印度、東南亞和中東設有 8 個辦事處的全球性企業。 Knowlarity 以其創新和卓越流程而聞名，曾獲得亞馬遜卓越獎、印度年度最佳新創公司、Nasscom Emerge 50 等多項獎項。了資金受到 Google、Amazon、Uber、Practo、Ola、Zomato、Swiggy、Deliveroo、Yzer 等全球公司的信賴。

目錄 : Business 聊天機器人軟體

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