替代項 - Kibo
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一個現代、光速的電子商務平台，以無代碼 DIY 方式推出線上商店。 Dukaan 以速度、效能和簡單性為核心，提供最直覺、最強大的電子商務體驗，非常適合小型企業到大型企業。借助 Dukaan，人們不僅可以快速上手，而且可以比競爭對手更快地擴展和前進。 Dukaan 擁有廣泛的插件和整合庫的支持，並且可以根據您的各種需求進行構建，是為互聯網第一代打造的企業的完美選擇。全球數以百萬計的企業家相信 Dukaan 是他們夢想中的電子商務網站，您是下一個嗎？
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
BigCommerce
bigcommerce.com
關於 BigCommerce BigCommerce（納斯達克股票代碼：BIGC）是領先的開放式軟體即服務 (SaaS) 電子商務平台，使各種規模的商家能夠在線上建立、創新和發展業務。 BigCommerce 為商家提供複雜的企業級功能、客製化和效能，並且簡單易用。 150 個國家和眾多行業的數以萬計的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 創建美觀、有吸引力的線上商店，包括 Ben & Jerry’s、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 總部位於奧斯汀，在倫敦、基輔、舊金...
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一個綜合性電子商務平台，使企業能夠輕鬆創建和管理線上商店、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸和行銷其品牌。 Zoho Commerce 的業務涵蓋全球並覆蓋 30 多個國家/地區，為商家提供一站式解決方案，提供整合的生態系統，簡化電子商務營運並消除對編碼專業知識的需求。
Sellix
sellix.io
Sellix 是一個面向企業和個人的 SaaS 電子商務平台，我們讓客戶註冊並創建他們的數位商品（例如 Shopify）。然後，我們提供從支付網關到底層基礎設施的一切。我們的加密貨幣產品是我們區別於其他提供者的關鍵功能，因為我們在內部處理所有事情，而不需要第三方提供者。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是專為快速擴張的創業家打造的數位電子商務平台。企業家可以建立線上商店、銷售數位產品、接受付款、阻止詐欺並分析客戶數據——從軟體到社群以及介於兩者之間的一切。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家數位商務和支付供應商，幫助公司透過多種管道銷售產品和服務，透過多個接觸點獲取客戶，提高客戶保留率和收入，利用更聰明的支付選項和訂閱計費模式，並最大限度地提高銷售轉換率。該公司的客戶包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球許多其他公司。 Avangate 於2017 年3 月收購了2Checkout (www.2checkout.com)。整合的經常性收入管理- 利用新的分銷管道更多資訊www.2checkout.com
SendOwl
sendowl.com
隨時隨地在線上銷售數位產品所需的一切 — 有聲書、電子書、攝影、軟體、會員資格、活動門票、線上課程等等。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 為消費品品牌和批發商提供全面的 B2B 商務平台，以一致地管理其全通路銷售的各個方面。我們的平台獨特地將B2B 電子商務、銷售人員自動化、零售執行和路線會計（貨車銷售）整合到一個集成的移動解決方案中，該解決方案可在所有設備上本地運行，從而最大限度地提高面對面和線上銷售，使您能夠銷售更多、更好、更快B2B 銷售。超過60 個國家的1000 多個客戶跨越不同的垂直領域（快速消費品、美容與化妝品、食品與飲料、眼鏡等等）依靠Pepperi 來規劃、執行和分析他們的B2B 全通路銷售： • 網路和行動B2B 電子銷售商務平台讓買家隨時隨地訂購• 透過電子目錄、貿易促銷和完整的客戶數據，輕...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct 是一個靈活且可擴展的財務平台，為全球數千家企業提供深入的會計功能。 Sage Intacct 向任何會計部門或財務團隊提供一系列核心會計應用程序，例如總帳、應付帳款、應收帳款、現金管理和訂單管理。它還支援內建儀表板、即時報告、時間和費用管理、專案會計、收入管理以及多個實體的全球合併等功能。 該軟體可作為橫向會計系統在多種行業中使用，同時也為以下行業提供專門功能：非營利組織、軟體和 SaaS、專業服務、金融服務、醫療保健、飯店、批發分銷、建築和房地產。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 為那些想要更聰明地銷售、更容易銷售、更快銷售和銷售更多的線上企業重新設計了訂閱計費和聯盟行銷管理。利用先進的開箱即用工具（例如可自訂的結帳選項、催款管理、購物車恢復、轉換工具等等）提高您的銷售額、留住更多客戶並增加經常性收入。借助大量第三方整合、強大的 API 和行動應用程序，擁有充分的靈活性和能力來管理您的業務。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 整合的「Omni AI」以及 WhatsApp 目錄和支付來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，...
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。請訪問我們的網站並安排與我們通話以了解更多資訊。
Freemius
freemius.com
Freemius 是銷售優質和免費增值軟體、外掛程式、主題、範本和 SaaS 的新標準。