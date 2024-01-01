Khaos Control

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Khaos Control 是領先的多通道解決方案。其核心重點很簡單：幫助企業快速發展，同時節省資金並簡化流程。透過這些強大且可擴展的解決方案來控制庫存、庫存、帳戶、CRM、報告等。我們與領先的快遞公司和關鍵支付集成服務集成，將業務運營的各個方面整合到一個中央系統中。 Khaos Control 為各種規模的企業提供解決方案 - 無論是我們基於 Windows 的旗艦 ERP 應用程式 Khaos Control，還是我們基於瀏覽器的 ERP 應用程式；混沌控制雲。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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