替代項 - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
Jira
atlassian.com
JIRA 是團隊規劃和建立優秀產品的追蹤器。成千上萬的團隊選擇 JIRA 來捕獲和組織問題、分配工作並追蹤團隊活動。在您的辦公桌上或在旅途中，JIRA 可以透過新的行動介面幫助您的團隊完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用於專案管理、任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤的一體化線上工具。將專案和程式碼管理結合在一起，團隊可以在一個平台上規劃工作、追蹤進度和發布程式碼。團隊使用待辦事項清單來提高透明度、打破孤島、提高工作效率並簡化複雜的專案。值得注意的功能包括子任務管理、可自訂狀態、看板式板、甘特圖、燃盡圖、Git 和 SVN 整合以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一個脆弱性協調和漏洞賞金平台，可將企業與滲透測試人員和網絡安全研究人員聯繫起來。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以擁抱和利用眾包安全性和網絡安全研究人員作為其業務模型的Linchpins；它是同類網絡安全公司。截至2020年5月，Hackerone的網絡已經支付了1億美元的賞金。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建立的。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是領先的免費開源專案管理軟體。作為基於網路的解決方案，它使所有團隊成員可以隨時隨地存取所有專案相關資訊。 OpenProject 透過任何選定的專案管理方法（敏捷、傳統或混合）在整個生命週期中支援您的專案。該軟體有 30 多種語言版本，並且可以在本地和雲端使用。它非常適合重視資料隱私、安全和主權的公司。主要功能和用例： - 專案管理 - 專案規劃和調度 - 任務管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 時間和成本追蹤、預算規劃 - 會議管理
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 將任務和專案管理與時間追蹤和計費相結合，為自由工作者、顧問和團隊提供多功能、一體化的生產力工具。管理任意數量的客戶相關任務或內部任務變得簡單。快速捕捉任務，直觀地組織您的工作量，委派、協作並追蹤任務上花費的任何時間 - 以任何小時費率。 todo.vu 將任務與時間追蹤和計費獨特地整合在一起，這意味著團隊可以不間斷地工作，同時在後台自動計算時間成本總計。查看工作日的每一分鐘都去哪裡了，追蹤團隊和專案進度，在幾分鐘內開出詳細的發票，並使用真實數據來微調您的工作方式。所有這些都提高了效率、盈利能力和服務透明度，超出了客戶的預期。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是來自 Zoho 的協作錯誤追蹤軟體，Zoho 是一個受到全球超過 3500 萬用戶信賴的品牌。 BugTracker 可協助您追蹤錯誤從開始到結束的生命週期，確保您每次都能按時建置和交付出色的產品。設定自動通知、業務規則和自訂工作流程，以更快地追蹤和解決錯誤。為您的客戶定義切合實際的期望，並透過服務等級協議超越它們。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud 是 SonarQube 平台的雲端為基礎的替代方案，提供持續的程式碼品質和安全分析服務。 SonarCloud 與流行的版本控制和 CI/CD 平台（例如 GitHub、Bitbucket 和 Azure DevOps）無縫整合。它提供靜態程式碼分析來識別並幫助修復錯誤和安全漏洞等問題。 SonarCloud 使開發人員能夠在其開發環境中收到有關其程式碼的即時回饋，促進高品質程式碼標準的維護，並促進軟體開發專案持續改進的文化。它有助於開發安全、可靠且可維護的軟體。 SonarCloud 對於開源專案是免費的，對於私人專案則是作為付費訂閱提供，並按程式碼行定價。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...
GitClear
gitclear.com
代碼。學習。重複。下一級軟體開發人員指標，由不同於任何其他工具的程式碼審查工具提供支援。 GitClear 幫助工程團隊共同追蹤 Google DORA 統計數據、減少技術債並加快交貨速度。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持續程式碼改進平台，主動即時發現、預測和解決錯誤。 Rollbar 全面涵蓋使用者所依賴和喜愛的所有應用程式。在 Rollbar 的幫助下，自動執行即時錯誤回應，確保客戶更滿意，開發團隊更有效率。
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 監控應用程式的錯誤並提供可操作的見解以提高應用程式穩定性，以便您可以就是否專注於功能建置或錯誤修復做出資料驅動的決策。 BugSnag 透過強大的分段和集中警報來提供對應用程式的即時可見性，以優先處理重要的錯誤。 BugSnag 的全端監控擁有 30 多個集成，可與您最喜歡的工具配合使用，以進行快速錯誤調查和路由，最大限度地減少對用戶體驗的進一步影響。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish 是領先的工程管理平台，提供對工程組織、他們所做的工作以及他們如何運作的完整可見性。透過分析來自Git 和Jira 的工程訊號以及來自路線圖、事件回應、HR、日曆和協作工具的上下文業務數據，Jellyfish 使工程領導者能夠使工程決策與業務計劃保持一致，並高效、準時地交付正確的軟體。借助 Jellyfish，工程領導者可以將他們的團隊集中在對業務最重要的事情上，推動策略決策並交付成果。
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 開發團隊的終極回饋解決方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改變了 Web 開發團隊收集、管理和根據回饋採取行動的方式。無論您是繁忙的網路代理商、充滿活力的SaaS 公司，還是管理複雜的電子商務平台，Marker.io 都是您的首選解決方案，可協助您實現更有組織、更有效率、更具協作性的反饋流程。 主要特點： * 回饋小工具：使用附註解的螢幕截圖輕鬆擷取回饋。 * 元資料收集：自動收集裝置類型、瀏覽器版本和回饋 URL 等基本資料。 * 會話重播影片：透過捕捉使用者操作的短影片來獲取背景資訊。 * 深入的技術洞察：收集控制台日誌和網路請求，以全面...
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和專案協作平台。我們為全球 5,500 多家客戶提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 儲存庫雲端託管以及整合專案管理。 Assembla 透過我們的最佳實踐 VCS 協助開發團隊滿足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合規標準。擁抱敏捷、滿足合規性並保持創新，同時從具有行業領先的合規性和安全性的中央控制點管理所有專案和原始程式碼。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 是一個使用者回饋平台，專為產品團隊收集特定於產品的見解、加速使用者測試並改善利害關係人回饋循環而設計。產品團隊致力於以使用者為中心的流程，並依賴 Usersnap 來獲得清晰的產品決策。紅帽、第一銀行、樂高和哈佛大學等公司與 Usersnap 合作，以在企業發展和營運方面取得優異成績。 Usersnap 是一個用於擷取、組織、回應和擴展使用者回饋以進行敏捷產品測試和即時功能驗證的平台。以下是最受歡迎的用例： - 網站客戶回饋。 - 設計和開發的品質保證。 - 管理 UAT（使用者驗收測試）或 Beta 測試。 - 收集功能請求。 - 產品內使用者研究。 您如何知道您需要用...
Planisware
planisware.com
Planisware 是企業專案組合管理(EPPM) 軟體Planisware V6（以前稱為OPX2）的編輯器，該軟體面向多個行業，包括能源、醫療設備、高科技、航空航天和國防、化學品、政府、製藥和汽車。 在過去五年中，Planisware 定期接受專案和專案組合管理 (PPM) 領域分析師的審查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和歐洲商學院。
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，那麼 DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery 是一種軟體交付解決方案，可輕鬆自動部署、驗證和回滾工件。 Harness 使用 AI/ML 來管理、驗證和回滾您的部署，因此您不必遭受軟體部署的困擾。更快地交付軟體，並具有可見性和控制力 借助 Argo CD 即服務和強大且易於使用的管道，消除腳本編寫和手動部署。透過 AI/ML 實現自動化金絲雀和藍/綠部署、進階驗證和智慧回滾，讓您的團隊能夠更快地交付新功能。勾選所有由開放策略代理支援的企業級安全性、治理和精細控制的選項。現在，您可以輕鬆利用自動化金絲雀和藍綠部署來實現更快、更安全、更有效率的部署。我們負責設置，以便您可以享受到的好處。...
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIR...