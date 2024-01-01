替代項 - Keypup

Geckoboard

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Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...