Keyframes Studio 是一款一體化線上影片編輯器平台，專門創建專為社群媒體量身打造的影片。它消除了對寬高比和重型影片編輯軟體進行耗時研究的需要，為內容創作者提供了直覺且高效的解決方案。 該平台利用人工智慧技術簡化影片創作過程，並提供多種功能來提高影片的品質和參與度。透過 Keyframes Studio，使用者只需點擊幾下即可輕鬆重新調整現有內容的用途。 該平台提供由人工智慧演算法支援的自動關鍵幀創建和朗朗上口的字幕。它還整合了庫存圖像、視訊和病毒聲音庫，以添加額外的元素並增強視訊的視覺吸引力。透過該平台可以輕鬆進行協作，因為它允許用戶邀請其團隊成員共同完成專案。 工作區支援無限的項目，並提供保存工作並稍後繼續的功能。此外，Keyframes Studio 還提供品牌套件功能，讓數位代理商能夠簡化其品牌推廣工作。編輯過程變得簡單並且適合所有經驗水平的使用者。 Keyframes Studio 提供了一個易於使用的編輯器，具有調整大小、修剪、裁剪、縮放和即時預覽等功能。它支援自動生成多種語言的字幕，並提供卡拉 OK 風格的單字突出選項。無論用戶是內容創作者、數位代理商還是希望創建影片的個人，Keyframes Studio 都能提供全面的解決方案，使用戶能夠創建針對社群媒體平台最佳化的高品質影片。

網站： keyframes.studio

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