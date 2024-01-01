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KB CloudERP 是尼泊爾基於雲端的 ERP、POS、HRM、CRM、會計、庫存和庫存管理解決方案。它是一款線上會計軟體，可將中小型企業主與其員工、多個營業地點和銀行帳戶連接起來。 KB CloudERP 具有許多開箱即用的功能。我們提供的功能可以幫助企業主減少會計、計費、客戶關係管理、庫存管理等耗時的任務。 因此，不必擔心如何管理您的業務並順利運營，請隨時註冊我們的免費計劃進行測試，如果它對您有用，您可以更好地專注於對您的業務重要的事情。
目錄:
Business
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