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Kavout Chat 是一款人工智慧研究助手，旨在促進更明智的投資決策。它是投資者用來發現潛在的高收益股票市場機會的工具。 該平台範圍廣泛，涵蓋股票市場的各個板塊，包括但不限於標準普爾 500 指數、納斯達克 100 指數、道瓊斯指數和羅素 1000 指數。 除了個股之外，Kavout Chat 還包括能源、醫療保健、資訊科技等一系列類別的眾多 ETF 的數據。 為了方便用戶訪問，Kavout Chat 的平台還包括登入和註冊功能，包括繼續使用 Google 以獲得更無縫的用戶體驗的選項。 除了促進有關潛在機會的討論之外，該平台還維護著一個全面的股票和 ETF 走勢資料庫，提供有關漲幅最大的股票、漲幅最大的股票以及 52 週高點和低點股票的見解。 所有這些功能旨在提供強大且易於存取的投資分析，以幫助用戶確定下一個成功的投資。
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