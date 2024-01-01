替代項 - Katonic.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
neptune.ai
neptune.ai
在一個位置記錄、組織、比較、註冊和共享所有 ML 模型元資料。 - 隨著建模團隊的成長而實現自動化和標準化 - 與您的團隊和整個組織就模型和結果進行協作 - 使用託管、部署在本機或私有雲。與任何 MLOps 堆疊集成
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Together AI
together.ai
用於建構和運行生成式人工智慧的最快雲端平台。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Openlayer
openlayer.com
最先進的平台，用於從頭開始建立高品質、值得信賴的模型。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Kognic
kognic.com
用於 ADAS/AD 的一流感測器融合解決方案，用於探索、塑造和解釋資料集。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 協助產品團隊大規模部署大型語言模式。公司利用我們來創建由法學碩士支援的應用程式並在生產中監控它們。我們的應用程式提供了建立和比較提示、追蹤即時表現以及根據人類反饋不斷改進模型的工具。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave 是一家專業的雲端供應商，在業界最快、最靈活的基礎設施之上提供大規模 GPU。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop 擁有創建 AI 模型所需的所有工具，全部集中在一個平台上。跳過編碼步驟並比以前更快地交付智慧解決方案。
CalypsoAI
calypsoai.com
隨著人工智慧繼續為各行各業帶來革命性的變化，並在日常使用中變得越來越普遍，相關的風險也隨之增加。在 CalypsoAI，我們認識到這些日益增長的風險。透過我們先進的 AISec 解決方案，我們的使命是透過提供突破性的 AI 安全平台來增強企業和政府組織的能力。這些平台測試、驗證和保護人工智慧系統，釋放新機遇，強化決策流程並推動創新。我們使組織能夠自信地駕馭人工智慧採用的複雜環境。 CalypsoAI 致力於塑造科技與安全相結合的未來，改變企業營運方式，為建立更美好的世界做出貢獻。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一個 LLM Ops 平台，用於微調和評估 LLM，讓通才技術團隊能夠輕鬆建立自訂 AI 模型。
VESSL AI
vessl.ai
借助完全託管的基礎設施、工具和工作流程，更快地大規模建置、訓練和部署模型。
Replicate
replicate.com
使用 API 運行 AI。運行和微調開源模型。大規模部署自訂模型。全部只需一行程式碼。
Superwise
superwise.ai
隨著越來越多的企業依賴人工智慧模型來提高影響力和利潤，管理、監控和優化這些模型的現實行為的需求也在增長。 Superwise.ai 是一家監控並確保生產中人工智慧模型健康狀況的公司。 Superwise.ai 已被頂級組織使用，每天監控數百萬個預測，以消除這些模型的黑盒子性質帶來的風險：錯誤的決策、不必要的偏差和合規問題。他們的人工智慧保證解決方案是所有利益相關者的真相來源之一，並為數據科學和營運團隊提供正確的見解，透過變得更加獨立、敏捷並增強對模型運營的信心來擴大人工智慧的使用。 實施的用例包括客戶終身價值 (CLV) 預測、詐欺偵測、潛在客戶評分、核保、信用風險等。 superwise...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - 傑出的資料科學工具 mljar-supervised 是一個以人為本的機器學習平台。它使演算法搜尋和調整變得輕鬆。使用者需要上傳資料集，選擇輸入和目標屬性，mljar 會找到最匹配的 ML 演算法。 MLJAR 自動化機器學習管道的過程。 MERCURY 是與非技術人員分享 Python 筆記本的最簡單方法。透過將小部件新增至您的計算筆記本，您可以建立互動式報告、儀表板、Web 應用程式...並使用 MERCURY CLOUD 只需點擊幾下即可部署它。