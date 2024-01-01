KamTape 是一個影片分享社區，讓您重溫 2000 年代 YouTube 的魅力。您可以透過 Javascript 或 Flash 在大多數知名瀏覽器上運行的網路體驗來觀看和分享全球原創影片。 每個人都可以在 KamTape.com 上觀看影片。人們可以看到時事的第一手報道，找到有關他們的愛好和興趣的視頻，並發現古怪和不尋常的事物。隨著越來越多的人在影片中捕捉特殊時刻，KamTape 正在幫助網路上的各種人群分享他們的世界，並帶回曾經的樣子。

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