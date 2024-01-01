替代項 - Kamatera
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是讓世界各地的企業和開發人員易於使用、負擔得起且可在本地存取高效能雲端運算。 Vultr 深受開發人員喜愛，已為 185 個國家/地區的超過 150 萬名客戶提供靈活、可擴展的全球雲端運算、雲端 GPU、裸機和雲端儲存解決方案。 Vultr 由 David Aninowsky 創立，完全自力更生，在沒有進行股權融資的情況下，已經成為世界上最大的雲端運算平台之一。了解更多信息，請訪問 www.vultr.com。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Contabo
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Contabo🥇雲端 VPS 和專用伺服器，價格實惠。 以更少的成本獲得更多的運算能力 |來自真人（而非機器人）的屢獲殊榮的支持！ | 6 個地區，10 個地點 |過去 12 個月內正常運作時間為 99.996%
Gandi
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HostGator
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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
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專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
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一個功能強大的網域市場。 我們是 ICANN 認證的網域和網站建立解決方案，可協助您輕鬆、經濟且安全地管理您的網域。
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輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。
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A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
Crazy Domains
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Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
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首選雲。幫助開發人員和團隊建構、部署和擴展歐洲最完整的生態系統。
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雲端IT基礎設施租賃服務：強大的硬體、99.9% SLA、按需付費、全球資料中心、即時支援、荷蘭辦事處。 Serverspace.io - 雲端服務供應商。
Zomro
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加入 Zomro.com！我們公司提供廣泛的服務：託管、VPS、外匯 VPS、專用伺服器、FTP 儲存、網域註冊、DDOS 攻擊防護、VPN 服務等等。我們自 2014 年開始工作。技術支援隨時準備為您提供協助。伺服器位於荷蘭，提供了網站的高可用性和效能。我們還提供聯盟計劃，讓您輕鬆賺錢。加入並為每位推薦客戶獲得獎勵。無論您是網站管理員、企業家還是網站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服務來確保您的線上形象。
Hostwinds
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Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。
RamNode
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RamNode - 高效能 OpenStack SSD VPS 雲端伺服器和 cPanel 共享託管
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity 於 2002 年由幾個人創立，他們的使命是：創建一家專注於簡化託管的卓越公司。從位於典型地下室的單一伺服器機架開始，我們的願景是建立一家託管公司，不僅支援客戶成長，而且還促進客戶成長。透過專注於客戶的需求和成功，Hivelocity 已從地下室的單一伺服器機架發展成為在 4 大洲 36 個城市運營 38 個世界級資料中心。如今，我們維護和管理數以萬計的專用伺服器、虛擬化伺服器和私有雲解決方案。我們的每個資料中心均經過 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 認證，也提供 HIPAA 和 PCI 合規服務。 Hivelocity 是一家私人企業，目前擁有 100 多名業內最...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...
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UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是關鍵任務網站和應用程式快速託管解決方案的領導者。擁有穩定的 VPS 或專用主機以獲得流暢的操作。 UltaHost 是一個高效能網站寄存平台，可協助您為任何類型的數位專案獲得快速、穩定且安全的網站，無論是電子商務商店、部落格、公司投資組合、代理行銷、媒體和內容發布、社交網絡，還是中小型企業。它為公司、企業和個人提供共享、廉價的 VPS（虛擬專用伺服器）、VDS（虛擬專用伺服器）和廉價的專用託管解決方案，以使其專案成功。
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