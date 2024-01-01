Kafinea 是法國科技公司Madiasoft 的軟體產品。 Madiasoft 是一家創新、安全的 SaaS 軟體的發行商，該軟體適合行動需求。 Madiasoft 成立於 2005 年，總部位於法國巴黎，在多個國家擁有員工。 Madiasoft 為各種規模的公司（1 至 1,000 名員工）提供高效能管理解決方案 (ERP - CRM)，其業務涉及廣泛的行業（工業/貿易/電信/銀行/服務...）。 Kafinea 是Madiasoft 的旗艦軟體。它將組織的所有流程集中在一個工具中：發票、即時會計、採購、庫存管理、自動簽名、客戶入口網站等。它還具有全面的整合 API。 Kafinea 促進協作工作和團隊生產力。它降低了與維護複雜 IT 基礎設施相關的成本和風險。它適應市場趨勢和每個公司（尤其是中小企業）的具體需求。它與所有外部或內部軟體相容，包括商業軟體。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： kafinea.com

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