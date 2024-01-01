替代項 - KABOB

Roambee

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Roambee 可根據需要提供更好的供應鏈視覺性，以便在世界任何地方按時、完整、完好地交付貨物和資產。 300 多家企業正在利用 Roambee 的即時洞察和遠見來改善客戶體驗、服務水準、產品品質、現金週期、業務效率和永續性。其中超過 50 家是製藥、食品、電子、化學品、汽車、包裝和容器以及物流領域的全球百大企業。該公司創新的人工智慧平台和端到端監控解決方案提供可靠、及時且可操作的“供應鏈訊號”，推動物流自動化。這些精選的供應鏈訊號建立在單品級第一手物聯網感測器資料和非感測器輸入的基礎上，以實現高精度。這可以實現更好的多式聯運ETA、OTIF 交付、80% 以上的冷鏈合規性等，包括透過最佳化，...