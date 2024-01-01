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Jovian 是一所軟體開發和資料科學線上大學。我們提供實用且以行業為中心的計劃，幫助專業人士學習技術技能、建立實際專案並推進他們的職業生涯。 學生學習實務技能，建構現實世界的投資組合項目，並接受就業準備培訓。我們的導師透過 Slack 和 Zoom 提供 24x7 的指導和指導。學生還可以獲得 200 多個招募合作夥伴的工作機會。
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