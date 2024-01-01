在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Jovian」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Jovian 是一所軟體開發和資料科學線上大學。我們提供實用且以行業為中心的計劃，幫助專業人士學習技術技能、建立實際專案並推進他們的職業生涯。 學生學習實務技能，建構現實世界的投資組合項目，並接受就業準備培訓。我們的導師透過 Slack 和 Zoom 提供 24x7 的指導和指導。學生還可以獲得 200 多個招募合作夥伴的工作機會。

網站： jovian.com

免責聲明：WebCatalog 與 Jovian 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。