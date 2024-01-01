替代項 - JourneyLab
Hone
honehq.com
提升團隊的技能。 Hone 提供可擴展的經理培訓，將一流的即時學習體驗與行為改變平台相結合。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個幫助企業與企業培訓師建立聯繫的平台，反之亦然。搜尋並發現您所在城市附近即將舉行的培訓活動。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度回饋領導評估工具，有助於評估組織內個人的領導技能和能力。此工具旨在衡量 6 個關鍵領域： 高階主管風采 領導力 員工管理 關係管理 自我管理 社會意識 溝通 無需安裝任何系統平台，避免複雜性並提供簡單的自我管理方法。該過程是保密的，確保匿名並促進誠實和公開的回饋。 Launch 360 領導力評估工具的開發旨在實現當今的快速部署。不過，我們也提供自訂包含特定問題的部分的功能，以滿足您的 0 組織需求。
Coachello
coachello.io
Coachello 是數據驅動的個人化人員支援。 Coachello 透過 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的績效提升輔導。專業輔導具有變革性、完全個人化，但成本高、不可擴展且沒有指標。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解決了這個問題。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的客製化溝通輔導計畫可以幫助您的整個團隊自信地做出貢獻並實現公司最雄心勃勃的目標。
LEADx
leadx.org
透過 LEADx 將千禧世代管理者轉變為傳統領導者！ LEADx 是您的經理實際使用的領導力培訓。該平台結合了行為科學、人工智慧和專家內容，可顯著改善領導行為、員工敬業度和生產力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。