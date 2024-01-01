替代項 - JourneyLab

Launch 360

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Launch 360 是一款 360 度回饋領導評估工具，有助於評估組織內個人的領導技能和能力。此工具旨在衡量 6 個關鍵領域： 高階主管風采 領導力 員工管理 關係管理 自我管理 社會意識 溝通 無需安裝任何系統平台，避免複雜性並提供簡單的自我管理方法。該過程是保密的，確保匿名並促進誠實和公開的回饋。 Launch 360 領導力評估工具的開發旨在實現當今的快速部署。不過，我們也提供自訂包含特定問題的部分的功能，以滿足您的 0 組織需求。