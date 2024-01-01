替代項 - Joincube
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴...