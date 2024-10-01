替代項 - Jobvite
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一個易於使用的視訊面試平台，在 100 多個國家/地區有 6,000 多名客戶進行視訊面試。自 2012 年推出以來，Spark Hire 已成為成長最快的視訊面試平台。各種規模的組織都在利用 Spark Hire 比以往更快招募到更好的員工。所有計劃均包括無限制的單向和錄製的即時視訊採訪，起價為每月 119 美元。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Hireflix
hireflix.com
Hireflix 是最用戶友好的單向視訊面試平台。實施單向視訊面試，同時不失個人風格，在更短的時間內篩選更多候選人，並快速評估候選人履歷以外的素質。立即免費註冊，並在 5 分鐘內啟動您的第一次面試。從 Y-Combinator 支持的新創公司到上市公司，Hireflix 受到全世界的信賴。 - 不再需要安排 - 在更短的時間內增加更多候選人 - 共享錄製的面試 - 與您的 ATS 整合 - 出色的候選人體驗 透過出色的候選人體驗節省時間並更快地招聘
Searchie
searchie.io
Searchie 是創建、組織和共享內容的最靈活、易於使用的解決方案。數位課程、會員網站、輔導等等！
Vocal Video
vocalvideo.com
過去，創建影片推薦的成本高且耗時。組織只能處理 DIY 影片、昂貴的代理商或文字審核的收益遞減問題。 Vocal Video 是唯一一個可以輕鬆收集、編輯和分享製作精美的影片的影片推薦平台。非常適合客戶和員工視頻，並用於行銷、推廣活動、內部溝通、銷售支援等。 Vocal Video受到數以萬計的顧客信賴，從ADP、Google、GM等財富500強到早期的電商品牌。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Willo
willo.video
利用候選人最喜歡的視訊面試平台降低成本並加快招募流程。無論您是在面試一打還是兩千名候選人，Willo 都可以與您一起擴展。對於所有計劃，您都可以獲得 Willo 專家的 24/7 支援。更好的是，候選人可以按照自己的步調記錄面試，這意味著不再有多時區安排的麻煩或馬拉松式的面試日。您將在更短的時間內發現更高品質的候選人，根據他們回答問題的方式輕鬆篩選他們，而無需再次安排面試。開始免費——您甚至不需要信用卡——而且我們沒有安裝費或合約。招募愉快！
RecRight
recright.com
RecRight 透過直覺、一體化的影片招募工具將招募帶入 21 世紀。您可以在招募工具中宣布空缺職位、接收申請並對候選人進行評分。錄製的視訊面試使您有可能看到申請背後的人員並僱用點擊的人。畢竟，招募是關於人際互動的，而不是筆、紙和不露面的申請。
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用戶友好的招募。 eRecruiter 是波蘭最受歡迎的招募管理平台，每天都有數千名招募人員使用它來從一個地方尋找工作申請、聯繫候選人並與企業合作。該系統還有助於管理候選人的同意條款並解決候選人的新權利。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...
ApplicantPro
applicantpro.com
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
Phonic
phonic.ai
Phonic 透過語音和視訊回答精美、聰明的問卷，將調查提升到一個新的水平。更快獲得更好的答案。使用語音而非文字回答時，受訪者給予的回饋長度要長 3 倍，描述性要多 2 倍。觀察並傾聽使用者與產品互動的過程。透過讓面試官脫離結構化面試，可以節省時間並擴大您的研究範圍。增強您的回饋。開始聆聽語調並了解使用者的真實感受。聲音可以很容易地區分真實的和不誠實的反應。透過以下方式解鎖語音見解： 轉錄 - 數十種受支援的語言，只需幾分鐘即可轉錄。情緒分析 - 按情緒排序以找出正面和負面的反應。情緒分類 - 分類為不同的情緒。節奏和能量 - 記錄每個答案中的說話能量和語速。
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一個人才篩選和評估平台，可幫助招募人員和人才中介機構在幾秒鐘內識別出最佳候選人。 Ducknowl 使用視訊面試、履歷篩選、技能評估、人工智慧監考和視訊訊息工具將所有候選人資料收集在一個儀表板中，然後與招募經理分享。這個過程可以節省安排時間，並防止重影、誘餌、轉換和資格不足的申請人。 Ducknowl 針對中小型企業、美國企業和科技公司，協助雇主、人才仲介機構、招募人員和人力資源部門讓招募流程更快、更順暢。
BarRaiser
barraiser.com
使用 BarRaiser 實現目標並做出更好的招募決策。專有的BarRaiser 招聘平台使招聘人員、招聘經理、人才招聘和人力資源領導者能夠利用實時協助、訪問帶有時間標記的面試記錄並利用人工智能助手來分析200 多個數據點，以做出明智的招聘決策。它可以消除招募過程中的偏見，幫助您擺脫傳統的招募方式，並確保您的組織僱用合適的候選人。 Vimeo、Tata 1mg、Udaan、OLX 和 upGrad 等創新公司相信 BarRaiser 能夠將他們的招募夢想變為現實。