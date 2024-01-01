JobtitlesAI 是一個人工智慧驅動的系統，旨在簡化和自動化職位分類。其運作方式是將職稱分為兩大類，即領域（如銷售、財務、IT）和職位（包括執行、管理、助理）。 這種差異有助於實體自動進行潛在客戶資格認證並有效地對資料進行優先排序。除此之外，它還可用於清理您的客戶關係管理 (CRM) 系統並組織工作機會。 JobtitlesAI 的主要功能之一是其機器學習 API，能夠理解和排序各種職位。該工具凸顯了人工智慧和機器學習比傳統過濾器和公式更有效地處理人力資源相關數據的潛力。 使用者可以使用「IMPORTDATA()」函數方便地套用 JobtitlesAI，對電子表格中的職位進行分類。它還為 HubSpot 用戶提供了一個擴展，使他們只需單擊即可驗證其整個 CRM。 此外，使用者可以上傳包含職位名稱列的 CSV 檔案並取得合格的檔案。 JobtitlesAI 支援多種語言且符合 GDPR，確保使用者資料完全匿名。

網站： jobtitlesai.com

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