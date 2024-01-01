替代項 - Jitterbit
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 開發的用於建立行動和 Web 應用程式的平台。它最初是一家成立於 2011 年的獨立公司。2014 年，Google收購了該平台，現在它是他們應用程式開發的旗艦產品。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Retool
retool.com
Retool 是建立內部工具的快速方法。拖放我們的建置區塊並將它們連接到您的資料庫和 API，以立即建立自己的工具。與 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等連接。由開發人員構建，為開發人員服務。受到新創公司和財富 500 強企業的信賴。免費註冊。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Supabase
supabase.com
Firebase 的開源替代品。在 2 分鐘內建立一個後端。使用 Postgres 資料庫、身份驗證、即時 API、即時訂閱和儲存來啟動您的專案。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Draftbit
draftbit.com
全部透過瀏覽器建立、自訂和啟動行動應用程式。包括原始碼。
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
Quickbase
quickbase.com
釋放團隊的創造力，快速改善任何流程。了解為什麼全球數以千計的最佳企業信任 Quickbase 來連接他們的資料、流程和人員。免費嘗試！
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近問題的人知道如何最好地解決問題。因此，我們透過 Kissflow 為企業領導者提供支持，這是排名第一的數位化工作平台，已被 160 個國家的 10,000 多名客戶使用。讓您的數位轉型之旅變得聰明又簡單！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
AppsGeyser
appsgeyser.com
創建應用程式並每月賺取高達 1000 美元的被動收入。絕對永久免費。無月費、費用或付費功能。無需編碼技能。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。SnapLogic 由Informatica Gaurav Dhillon 前執行長兼聯合創始人領導，並獲得了Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和Naval Ravikant 的風險投資。截至2017 年，該公司已籌集 1.363 億美元。2015 年12 月 10 日，SnapLogi...
Caspio
caspio.com
Caspio 是全球領先的低程式碼平台，無需編碼即可建立線上資料庫應用程式。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企業用來大規模開發行動和網路應用程式的最快、最簡單的低程式碼平台。造訪以了解更多並免費試用平台！
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的領導者，它不僅僅是一個 iPaaS。它是一個可供業務和 IT 部門使用的智慧自動化平台。它支援數千個企業和工作流程用例，因此您可以自動化一切。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。Knack 使日常創新者能夠輕鬆克服關鍵的業務挑戰。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 為全球有遠見的組織創建高效能低程式碼和雲端原生開發平台。正式成為世界第一的零妥協軟體創新平台。我們走吧。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
elastic.io
elastic.io
基於微服務的混合整合平台，用於跨不同的基於雲端和本地應用程式、平台和資料庫的即時資料同步。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchim...
Tadabase
tadabase.io
專為 99% 的人打造的資料庫平台，就像 1% 的人一樣運作。 使用自訂的無代碼資料庫可以節省數千美元、時間和咖啡，幫助您輕鬆擴展業務。