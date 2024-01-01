替代項 - Jetic
Appsmith
appsmith.com
停止處理資料、尋找完美的 React 函式庫以及從頭開始編寫所有程式碼。使用 Appsmith 建立內部工具的速度提高 10 倍。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 為您提供有關新資料來源和現有資料來源的即時 GraphQL 和 REST API。將 Hasura 連接到您的資料並在一分鐘內獲取 API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一個低程式碼視覺化後端建構器，可讓您立即交付 API、排程作業、後端雲端功能。在人工智慧的支援下，建立您自己的工作流程節點，連接到任何工具、資料庫並為您的應用程式建立可擴展的後端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了頂級投資者的支持，包括Worklife VC 的Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 執行長）、Nat Friedman（Github 前執行長）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital ）和高階主管來自 Google、Figma 等。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一個視覺化 API 開發平台，可協助開發人員更快、更輕鬆地建立 API。它支援各種功能，例如基本模組、cron 作業、升級建置、團隊協作、包裝服務和雲端環境。 Syncloop 也為共享、專用、企業和本地部署提供不同的定價方案12。 Syncloop 旨在簡化 API 呼叫並簡化 REST API 等
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一個無程式碼平台，用於建立人工智慧驅動的無伺服器後端，無需程式碼和零配置。透過Koxy AI，您可以獲得由全球35 個邊緣地區提供服務的基於雲端的無伺服器後端、具有無限儲存空間的Koxy 資料庫（基於JSON）、拖放式API 建構器以及超過80K 個AI 模型，為您的應用程式提供支援API。