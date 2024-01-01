替代項 - Jellyfish
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是領先的免費開源專案管理軟體。作為基於網路的解決方案，它使所有團隊成員可以隨時隨地存取所有專案相關資訊。 OpenProject 透過任何選定的專案管理方法（敏捷、傳統或混合）在整個生命週期中支援您的專案。該軟體有 30 多種語言版本，並且可以在本地和雲端使用。它非常適合重視資料隱私、安全和主權的公司。主要功能和用例： - 專案管理 - 專案規劃和調度 - 任務管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 時間和成本追蹤、預算規劃 - 會議管理
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud 是 SonarQube 平台的雲端為基礎的替代方案，提供持續的程式碼品質和安全分析服務。 SonarCloud 與流行的版本控制和 CI/CD 平台（例如 GitHub、Bitbucket 和 Azure DevOps）無縫整合。它提供靜態程式碼分析來識別並幫助修復錯誤和安全漏洞等問題。 SonarCloud 使開發人員能夠在其開發環境中收到有關其程式碼的即時回饋，促進高品質程式碼標準的維護，並促進軟體開發專案持續改進的文化。它有助於開發安全、可靠且可維護的軟體。 SonarCloud 對於開源專案是免費的，對於私人專案則是作為付費訂閱提供，並按程式碼行定價。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...
GitClear
gitclear.com
代碼。學習。重複。下一級軟體開發人員指標，由不同於任何其他工具的程式碼審查工具提供支援。 GitClear 幫助工程團隊共同追蹤 Google DORA 統計數據、減少技術債並加快交貨速度。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企業專案組合管理(EPPM) 軟體Planisware V6（以前稱為OPX2）的編輯器，該軟體面向多個行業，包括能源、醫療設備、高科技、航空航天和國防、化學品、政府、製藥和汽車。 在過去五年中，Planisware 定期接受專案和專案組合管理 (PPM) 領域分析師的審查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和歐洲商學院。
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery 是一種軟體交付解決方案，可輕鬆自動部署、驗證和回滾工件。 Harness 使用 AI/ML 來管理、驗證和回滾您的部署，因此您不必遭受軟體部署的困擾。更快地交付軟體，並具有可見性和控制力 借助 Argo CD 即服務和強大且易於使用的管道，消除腳本編寫和手動部署。透過 AI/ML 實現自動化金絲雀和藍/綠部署、進階驗證和智慧回滾，讓您的團隊能夠更快地交付新功能。勾選所有由開放策略代理支援的企業級安全性、治理和精細控制的選項。現在，您可以輕鬆利用自動化金絲雀和藍綠部署來實現更快、更安全、更有效率的部署。我們負責設置，以便您可以享受到的好處。...
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Code Climate Velocity 是一個軟體工程智慧平台。從第一天起，Velocity 透過提供數據驅動的工程團隊能力、交付、品質、文化、成本和實現關鍵目標進度的可視性，最大限度地提高大型組織各個層級的工程影響。 Velocity by Code Climate 使用值得信賴且可操作的見解，使工程和 DevOps 團隊能夠使用單一平台推動變革、提高可預測性並產生業務影響。
Plandek
plandek.com
Plandek 是一個智慧分析平台，使技術團隊能夠更快、更可預測地交付優質軟體。 Plandek 使技術團隊能夠追蹤和推動他們的改進，並與利害關係人分享可理解的 KPI。它的工作原理是從交付團隊的工具集中挖掘數據，以提供整個端到端軟體交付流程的智慧洞察。 Plandek 被 Gartner 和 Forrester 評為價值流管理領域的全球頂級供應商，並被全球企業客戶用來提高其軟體交付的效率。
Duecode
duecode.io
軟體開發的決策顧問。一種衡量技術債和程式碼品質的更好的新方法。非常適合工程領導者和非技術經理。
Embold
embold.io
Embold 透過在關鍵程式碼問題成為障礙之前發現它們來為開發人員和開發團隊提供支援。它是高效分析、診斷、轉換和維護軟體的完美工具。透過使用 A.I.和機器學習技術，Embold 可以立即確定問題的優先級，提出解決問題的最佳方法，並在必要時重構軟體。在目前的 Dev-Ops 堆疊中、在本地或在雲端私下或公開運行它。
Kantree
kantree.io
Kantree 是一個真正靈活的工作管理平台，可以釋放集體智慧。透過完全控制團隊管理專案和流程的方式，Kantree 讓您能夠充分利用團隊成員的才能和領域知識。它幫助他們在可視化、協作且易於使用的軟體上組織、規劃和管理他們的工作。憑藉著與電子表格一樣的自由度，團隊會更有自信並更有效率地交付。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
LinearB
linearb.io
LinearB 是現代企業軟體工程智慧 (SEI) 平台的先驅和領導者。全球超過 3,000 名工程領導者相信 LinearB 能夠提高團隊生產力、改善開發人員體驗並以可預測的方式交付關鍵任務專案。 LinearB 的 SEI+ 平台使團隊能夠將工程數據的見解轉化為強大的工作流程自動化。其結果是可擴展、具有抗變更能力的工程運營，並且能夠全面了解業務影響。要了解更多信息，請訪問 www.linearb.io
Echoes
echoeshq.com
衡量和傳達工程活動。 透過自動化洞察釋放您團隊的全部潛力。就工程工作的商業價值進行溝通。 Echoes 使工程領導者能夠了解工程工作與業務目標的一致性，以及他們的交付是否產生實際的業務影響。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以最少的人為幹預來適應持續的變化和成長。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro 是一款用戶友好、有趣且可自訂的敏捷回顧工具，它利用衝刺數據和團隊情緒來推動持續改進。來自財富 500 強公司、銀行、政府機構和創新新創公司的數千個 Scrum 團隊使用 GoRetro 使他們的回顧變得有趣、有吸引力且有效。如何？透過確保您擁有順暢的會議體驗，同時為您提供便利的超能力，以便您可以實現最大程度的參與和參與，所有這些都包含企業級安全性（SOC-2 Type II 和 ISO 27001 認證）。但這還不是全部。透過深度數據集成，我們推動團隊持續改進。告別處理無數電子表格和選項卡。從現有工具和先前的衝刺回顧中控制數據，以加快決策速度並成為數據驅動的部門。 GoRetr...
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel 是一款 SaaS 產品，可透過使用指標並提供自動程式碼審查來幫助開發人員、經理、CTO 和所有公司了解其開發流程。這是軟體開發的分析。停止猜測，開始做出基於數據的決策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse 協助工程團隊提高可見度、消除障礙並更快地交付更好的產品。 AnalyticsVerse 的工程智慧平台將不同開發工具的資料關聯起來，並提供有關團隊績效和開發流程最佳化的可行見解。
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel 是一個內部開發人員入口網站 (IDP)，使工程團隊能夠自助提供快速建置和交付高品質軟體所需的工具和資訊。借助OpsLevel，開發人員可以在軟體生命週期中自助執行關鍵操作，平台團隊可以確保從一開始就將最佳實踐和標準融入到所有內容中，整個工程組織可以獲得他們所需的服務、儲存庫和整合的可見性，從而充滿信心地更快地行動。
Athenian
athenian.com
Athenian 是一個基於數據的工程平台，為工程領導者提供端到端的可見性，以便他們能夠了解“原因”，做出有根據的決策，並使團隊與公司目標保持一致。 Athenian 讓工程領導者能夠透過以下方式持續改進： - 深入了解他們的交付流程 - 無單獨指標 - 來自前工程領導者本人的一流支持
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一個程式碼分析、視覺化和報告工具。交叉參考程式碼品質、團隊動態和交付輸出等情境因素，以獲得可操作的見解，從而有效減少技術債並提供更好的程式碼品質。我們讓軟體開發團隊能夠做出自信的、數據驅動的決策，進而提高效能和開發人員的生產力。 CodeScene 指導開發人員和技術領導者： - 在一個儀表板中獲得軟體系統的整體概述和演進。 - 根據投資回報確定、確定優先順序並解決技術債務。 - 使用強大的 CodeHealth™ 指標來維護健康的程式碼庫，減少返工時間，將更多時間用於創新。 - 與 Pull Request 和編輯器無縫集成，獲得可操作的程式碼審查和重構建議。 - 為團...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel 是工程領導者的整體決策系統。 Uplevel 將先進的機器學習和數據科學應用於工具和協作數據，揭示並解釋企業組織有效分配資源、按時交付價值和建立高績效團隊所需的難以找到的訊號。我們的科學家在研究、組織科學、數據分析、人工智慧和機器學習方面擁有數十年的綜合經驗（和多個博士學位），可幫助您將訊號與雜訊分開。最近的創新包括清理和豐富產品資料以推動優先順序和一致性；偵測複雜的工作、知識孤島、中斷和其他因素以減少瓶頸；以及先進的團隊績效建模，例如可用的深度工作時間和倦怠，以提高開發人員的能力。
Sleuth
sleuth.io
Sleuth 的 Accelerate / DORA 指標追蹤器可讓經理準確了解其軟體交付效能，並深入了解瓶頸所在。開發人員喜歡使用 Sleuth，因為它提供了改進指標的所有上下文和功能。 Sleuth 與您的原始碼控制、CI、問題追蹤器、功能標記、監控和事件管理集成，以追蹤整個生命週期中的變更 - 從首次提交或問題到生產部署和回溯。
Allstacks
allstacks.com
Allstacks 使用機器學習模型來分析 SDLC 數據，以了解交付風險和工程領導者的預期結果。我們的價值流智慧平台可以闡明您所有項目和工具的見解。我們從您的團隊已經使用的工具（例如 Jira、GitHub 和 Bitbucket）收集並分析過去的工作資料和行為。開始只需不到兩分鐘。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics 正在透過安全、自動化、機器學習驅動的組織智慧為 Salesforce 的成功制定標準。 - 監控健康狀況和績效：立即獲得組織的整體視圖。 - 提高安全性：找出安全性和合規性風險。 - 解鎖生態系統見解：針對業界標準進行基準測試。 - 採取行動：快速識別並解決您的高優先級問題。 - 簡化流程：在 Salesforce 內優化您的業務流程。我們的解決方案為最高管理層、Salesforce 管理員、架構師和顧問提供任何 Salesforce 組織的最廣泛、最可行的見解。解決技術債、冗餘自動化和不斷擴大的組織複雜性，更快獲得 Salesforce 投資的最佳回報。 ...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics 是一個工程分析平台，使工程領導者能夠衡量和改進軟體開發流程的每個部分。透過 DevDynamics，您可以 - 衡量 - 使用 DORA、SPACE 等指標 了解 - 透過見解和自動生成的報告 改進 - 透過最佳實踐模板
Hatica
hatica.io
工程分析可提高開發人員的工作效率—Hatica 為工程團隊提供工作可見度儀表板、可操作的見解和有效的工作流程，以提高團隊工作效率以及遠端和辦公室環境中的參與度。永久免費方案可協助您快速入門。
Waydev
waydev.co
利用工程堆疊中的見解來加快速度，使工程工作與業務優先順序保持一致，並提高團隊 DORA 指標和 SPACE 框架指標的可見度。