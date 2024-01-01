替代項 - Jellyfish

Harness

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Harness Continuous Delivery 是一種軟體交付解決方案，可輕鬆自動部署、驗證和回滾工件。 Harness 使用 AI/ML 來管理、驗證和回滾您的部署，因此您不必遭受軟體部署的困擾。更快地交付軟體，並具有可見性和控制力 借助 Argo CD 即服務和強大且易於使用的管道，消除腳本編寫和手動部署。透過 AI/ML 實現自動化金絲雀和藍/綠部署、進階驗證和智慧回滾，讓您的團隊能夠更快地交付新功能。勾選所有由開放策略代理支援的企業級安全性、治理和精細控制的選項。現在，您可以輕鬆利用自動化金絲雀和藍綠部署來實現更快、更安全、更有效率的部署。我們負責設置，以便您可以享受到的好處。...