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JackRabbit Ops 是一款人工智慧文件軟體，可協助企業高效建立和管理流程文件。它由人工智慧提供支持，可在 24 小時內快速準確地產生流程文件。 借助 JackRabbit Ops，企業能夠添加來自模板、導入、視訊和聊天的數據，以創建訓練人工智慧的流程。然後，人工智慧提供業務流程支援的問題的答案。 此外，人工智慧生成的流程可以輕鬆修改和更新，以創建完美的回應。無需信用卡且無任何廢話，企業現在就可以開始使用 JackRabbit Ops 來簡化流程文件並將重點轉移到行動上。

網站： jackrabbitops.com

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