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IXOPAY 是一個高度可擴展且經過 PCI 認證的支付管理平台，適用於白標客戶和企業商家。現代、易於擴展的架構支援支付編排，提供智慧路由和級聯功能以及最先進的風險管理、自動對帳和結算以及收單機構和支付服務提供者的基於插件的整合。 IXOPAY 隸屬於 IXOLIT 集團，該集團成立於 2001 年，擁有來自奧地利維也納和美國佛羅裡達州的國內和國際電子商務客戶。這家由業主管理和出資的公司已從兩人團隊發展成為 IT 專家，擁有 60 多名專家，在維也納市中心開發創新解決方案和產品。
目錄:
Finance
支付分析軟體
支付處理軟體
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