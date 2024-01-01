IVEPOS 是一款免費的POS（銷售點）軟體，由Intuition Systems 專為您的餐廳、零售店、咖啡館、酒吧、麵包店、咖啡店、雜貨店、沙龍和水療中心、洗車店、餐車和比薩店而設計。使用 IVEPOS 銷售點系統代替收銀機，即時追蹤銷售和庫存、管理員工和商店、與客戶互動並增加收入。行動POS 系統- 透過智慧型手機、平板電腦或POS 系統進行銷售- 發出列印或電子收據- 接受多次付款- 應用折扣和退款- 追蹤現金動向- 使用內建攝影機掃描條碼- 即使離線也能記錄銷售情況-連接收據印表機、條碼掃描器和現金抽屜 - 為員工設定權限 - 從單一帳戶管理多個商店和 POS 裝置 庫存管理 - 即時追蹤庫存 - 設定庫存水準並接收庫存不足通知 - 大量匯入和匯出庫存從/到CSV 文件- 管理具有變體的商品- 轉移庫存- 管理來自供應商的庫存銷售分析- 查看收入、平均銷售額和利潤- 跟踪銷售趨勢並及時對變化做出反應- 確定最暢銷的商品和類別- 追蹤財務並識別差異- 查看完整的銷售歷史記錄- 瀏覽有關付款類型、修改、折扣和稅收的報告- 將銷售數據導出到電子表格CRM 和客戶忠誠度- 建立客戶群- 向客戶發送促銷信息以增加銷售額- 管理客戶信用 -獲取客戶反饋並改善業務- 運行忠誠度計劃，獎勵客戶經常性購買餐廳和酒吧功能- 連接廚房打印機或IVEPOS 廚房顯示應用程序- 使用堂食、外賣或送貨等就餐選項- 管理廚房訂單票- 管理餐桌- 拆分賬單或合併桌子- 將廚房訂單票發送到多個廚房- 服務員可以使用IVEPOS Waiter 應用程序接受餐桌上顧客的訂單並發送到廚房- 接受在線食品合作夥伴Zomato/Uber eats 和swiggy 的訂單- 高效管理食材並增加利潤

網站： ivepos.com

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