Iron Mountain

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Iron Mountain Incorporated（NYSE：IRM）成立於 1951 年，是儲存和資訊管理服務領域的全球領導者。 Iron Mountain 受到全球超過225,000 個組織的信賴，在50 多個國家/地區擁有超過8500 萬平方英尺的房地產網絡，在1,400 多個設施中儲存和保護數十億的寶貴資產，包括關鍵業務資訊、高度敏感的資產資料、文化和歷史文物。
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