IrisVR Prospect

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IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虛擬實境中沉浸式設計審查和協作的領先品牌。 IrisVR 的旗艦產品 Prospect 供 BIM 和 VDC 團隊、設計公司以及協調 3D 模型並實施設計和施工流程的工程師使用。由於 IrisVR 與 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他開箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即創建身臨其境的 VR 體驗，使您能夠向客戶展示並與團隊更有效地合作。 IrisVR 可與 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳機搭配使用。 IrisVR 有 14 天免費試用期，您可以從 www.irisvr.com 開始試用。

網站： irisvr.com

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