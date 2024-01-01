替代項 - Ionic

Composable Prompts

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可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...