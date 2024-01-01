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Inven 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助用戶以更高的速度和效率找到潛在的併購 (M&A) 目標。透過掃描數百萬個網站，Inven 提供符合特定搜尋條件的公司的詳細數據，從而將手動桌面研究轉變為自動化流程。 該工具適合各種用戶類別，包括私募股權公司、投資銀行、商業經紀人、顧問和企業發展團隊。 每個專業團隊都可以利用Inven獨特的能力來識別完美的平台公司、高潛力實體、準備出售的公司，快速獲取行業知識，並分別找到具有協同效應的收購目標。 Inven的核心功能是允許使用者輸入1-2個範例公司，然後AI在網路上搜尋相似的公司並傳回包含關鍵資料點的清單；確保不錯過重要機會。 它還將自己定位為傳統線上搜尋方法的替代方案，根據實際業務活動提供相關且詳細的公司資料。 該工具策略方法還旨在顯著提高生產力並為其用戶創造更多價值。 Inverting AI 平台受到著名併購專業人士的使用和讚賞，他們強調了其競爭優勢：速度、相關結果以及對市場格局的深刻理解。

網站： inven.ai

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