替代項 - InterviewAI

TurboHire

turbohire.co

TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...