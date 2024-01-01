替代項 - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果以轉變業務成果。 透過唯一一個將輔導、科學和人工智慧驅動的體驗結合在一起的平台，用不確定性換取信心，以建立您的組織抵禦任何風暴所需的敏捷性、彈性和適應性。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一個求職和管理平台，提供各種免費工具來簡化和加速求職流程。這些工具由來自大型科技公司(FAANG+) 的行業專家創建，其中包括可將個人資料瀏覽量提高2.5 倍的LinkedIn 審核工具，以及允許用戶追蹤工作機會、申請、筆記和聯絡人的工作跟踪器。 Careerflow 還提供資源部分，其中包括活躍的招聘資料庫、履歷表範本以及由 6,000 多名求職者組成的社區。此外，該平台還提供人工智慧輔助履歷產生器、求職信撰寫器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求職套件旨在為求職者提供個人化的 CRM，幫助他們毫無壓力地找到夢想的工作。該平台已受到超過 20 萬求職者...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一種人工智慧招募工具，旨在尋找被動候選人，使招募人員能夠更專注於候選人的體驗而不是尋找過程。 該軟體有助於招募代表性不足的人才，並提供個人化的多元化搜尋標準功能，以幫助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先進的技術自動尋找符合使用者招募要求的高品質候選人資料。該工具也向工程、財務、產品、營運、行銷、銷售、電腦科學等各專業領域的知識工作者宣傳使用者的品牌。 Fetcher 提供與 ATS、CRM、電子郵件、日曆和 Slack 的強大技術集成，旨在提高團隊生產力。該工具還具有經過驗證的個人電子郵件地址，以確保可靠的候選人聯絡資訊。 處於各個發展階段的公司可能會發現...
Instahyre
instahyre.com
搜尋並申請 10000 多家頂級公司的職位。尋找 IT、軟體、銷售、行銷、營運、財務等領域的高薪工作。聘請頂尖人才。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市場領先的人才智慧平台可協助組織留住頂尖人才、提升員工技能和再培訓員工、高效招募人才並實現多元化目標。 Fivefold 的專利深度學習人工智慧平台可在超過 155 個國家和 24 種語言上使用，幫助尖端企業將人才轉化為競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 www.eightfold.ai。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度回饋支援經過同行驗證的即時職業發展。支持員工在組織內無限的職涯發展。 360 Feedback 允許員工、領導者、導師和教練相互請求、接收和提供回饋。支持員工自我維持的職涯發展。定期向您的員工提供他們需要的回饋，以與您一起不斷改進和推進他們的職業生涯。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證...
BarRaiser
barraiser.com
使用 BarRaiser 實現目標並做出更好的招募決策。專有的BarRaiser 招聘平台使招聘人員、招聘經理、人才招聘和人力資源領導者能夠利用實時協助、訪問帶有時間標記的面試記錄並利用人工智能助手來分析200 多個數據點，以做出明智的招聘決策。它可以消除招募過程中的偏見，幫助您擺脫傳統的招募方式，並確保您的組織僱用合適的候選人。 Vimeo、Tata 1mg、Udaan、OLX 和 upGrad 等創新公司相信 BarRaiser 能夠將他們的招募夢想變為現實。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可協助招募人員在幾分鐘內從 LinkedIn 找到傑出人才。 Tapflow 的智慧演算法無需在 LinkedIn 上進行大量手動過濾和單獨評估個人資料，而是可以立即找出任何職位的熱門個人資料。
Lightcast
lightcast.io
Lightcast 正在建立全球領先的人才情報平台，幫助雇主領先於勞動力趨勢，確保他們能夠僱用和留住合適的人才。我們提供的見解可為整個候選人和員工的旅程提供資訊 - 從需求技能和頭銜標準化，到薪酬透明度和技能提升。提供最可靠、最相關的勞動力市場數據，以指導人才獲取、人才管理和人才保留策略，從而支援整個勞動力規劃流程。 Lightcast 與 44 家財富 50 強企業和 67 家財富 100 強企業合作，幫助這些公司做出數據驅動的決策，在不斷變化的工作世界中取得成功。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命週期管理平台是端到端解決方案，匯集了數據、人工智慧和智能，使人才優先的企業能夠推動策略性人才轉型，為所有人才提供更多人性化體驗，並釋放全球員工的技能和潛力。
BrightHire
brighthire.com
BrightHire 是領先的面試智慧平台，建立在您的視訊會議系統之上，可幫助人們進行更好的面試，並幫助團隊更快地進行招聘，減少偏見，從而改變招聘品質。我們的技術自動記錄和轉錄採訪，並使用人工智慧創建視訊採訪精彩片段。 Canva、Attentive 和 Angi 等客戶使用 BrightHire 來簡化面試流程、培訓和提升招募人員和麵試官，並為招募經理提供更好的信息，以做出最佳的招募決策。 BrightHire 團隊由人才思想領袖提供建議，例如 Google 前人力營運資深副總裁 Laszlo Bock 和組織心理學家 Adam Grant（他曾致電 BrightHire）
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst 協助招募組織以更具成本效益的方式更快地搜尋、吸引和聘用合適的候選人，以便他們能夠關閉更多職位，降低招募成本和時間，並最大限度地提高利潤。 Shortlyst 為各種規模的公司的招聘人員提供了一個乾淨、準確的候選人數據庫，其中包含超過6.5 億的候選人資料及其聯繫信息，並能夠自動與候選人接觸，同時避免其他團隊成員之間的雙重聯繫，並提供雙向聯繫ATS 同步可減少執行管理任務所花費的時間。
Queros
app.qureos.com
我們的職位描述產生器可讓您建立精心設計的職位描述，準確反映該職位的職責和要求。 使用我們的工具，您可以自訂職位描述以符合您公司的語氣，幫助您吸引適合您組織的合適候選人。 使用我們的職位描述產生器創建專業、詳細的職位發布，在競爭激烈的就業市場中脫穎而出，從而節省時間和精力。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore 是一款由人工智慧驅動的工具，為人才招募和人才管理流程中的人力資源轉型提供解決方案。 HiredScore 使用可解釋的人工智慧、自動化和深度集成，在正確的時間向正確的利害關係人提供主動、行動驅動的建議。 該工具旨在幫助組織以透明度、品質和即時意識實現其人力資源轉型目標。借助 HiredScore，使用者可以自動發現、評分和優先考慮所有人才類型的人才，包括任何空缺職位的潛在客戶、申請人和候選人。 該工具還提供安全的自動化功能，以優化人才流程、消除瓶頸並確保高效、有效和公平的招募實踐。 HiredScore 能夠策略性地利用所有勞動力選項來實現招募和保留目標，使用戶能夠調...
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申請人追蹤軟體是一個易於使用的基於網路的平台，可促進與招募經理的協作，以快速獲得最優質的招募。自動化工作流程透過使用最新技術的排名工具和自動排序顯著減少管理時間。增強您的候選人體驗並輕鬆遠端管理您的招募。根據您的招募方式委託決策。
Talenlio
talenlio.com
發現終極履歷製作工具，找到您夢想的工作！我們用戶友好的平台提供可自訂的模板、專家提示和即時預覽。只需幾分鐘即可製作一份專業且適合 ATS 的履歷，並在競爭中脫穎而出。立即免費開始，讓您的第一印象發揮作用！
Huntly
huntly.ai
Huntly 是一個科技招募平台，旨在重新定義 IT 人才的分佈，以更好地滿足產業需求。基於專業招募人員網絡，我們的解決方案促進全球公司與技術人才之間的文化和專業匹配。我們的目標是透過大規模利用個人推薦來培養業務遠見家、招募人員和人才之間的長期關係，從而顛覆傳統的 IT 招募市場。
Clovers
clovers.ai
Clover 是您值得信賴的以人為本的招募指南。我們為招募人員和招募團隊開闢了一條易於遵循的道路，透過及時、可行的見解做出自信、明智的決策。 Clovers 招募智慧平台連接了整個招募生命週期，從包容性職位描述和招募語言優化到履歷編輯和客觀篩選技術以及強調協作、公平和輔導的結構化單向和即時視訊面試。然後，四葉草為決策提供信息，從而實現更好的招聘，從而增強公司文化，產生重大影響，並持續一段時間。開始使用 Clover 非常簡單 - 我們的平台已準備好與申請人追蹤系統無縫整合。您很快就會獲得好處：縮短招募時間、提高成交率、更公平的招募以及更積極的候選人體驗。
Hirium
hirium.com
下一代人工智慧和分析驅動的招聘平台：利用我們的人工智慧和分析進行招聘✓ 30 天免費試用✓ 無需信用卡✓ 無需基於招聘人員的定價以下是Hirium 成為成長型企業最佳招聘解決方案的5 個理由。 1. 履歷解析 Hirium 自動從履歷中提取和組織訊息，例如聯絡資訊、技能、工作經驗和教育背景。 2. 候選人資料庫 在 Hirium 系統中維護候選人檔案的集中資料庫，包括履歷、申請和筆記。 3. 自動篩選應用 Hirium 中的預定義標準，根據資格、經驗或其他要求篩選和篩選申請人。 4. 面試管理 在 Hirium 中安排和管理面試，向候選人和麵試官發送提醒，並記錄面試回饋。 5. 工作流程自動化...
Growthspace
growthspace.com
透過 Growthspace 專家主導的開發計畫來推動業務 KPI。該平台旨在啟動、管理和衡量整個學習體驗（包括個人或團隊專案）的影響力，為整個企業提供效率和影響力。利用世界上最強大的人才發展資料集和由2,000 多名全球專家組成的網絡，涵蓋80 多種技能集和50 多種語言- Growthspace 幫助包括西門子、微軟、安永、德勤和美國政府在內的數百家客戶提高業務績效提高 5% 以上，員工流動率降低 10%，可晉升基礎提高 30% - 確保 L&D 成為關鍵任務。該平台具有獨特的高效性：我們的人工智慧配對可確保為每個人或團體匹配合適的專家，而我們獨特的衝刺模型可保證超過 95% 的完成率和可...